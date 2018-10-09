在 10 月 16 日的伦敦发布会上，华为不仅推出了年度的旗舰产品 Mate 20 和 Mate 20 Pro，其实还顺势发布了一块巨屏平板手机设备：Mate 20 X。这款设备采用了 7.21 英寸的 OLED 显示屏幕，成为了华为有史以来最大屏幕的智能手机。有意思的是，尽管这款设备虽然可选触控手写笔，但发布会上主打的还是游戏方面的体验。





华为 Mate 20 X 所搭载的也是该系列首发的麒麟 980 芯片，同样提供“浴霸”造型的后置三摄像头，而且是 Mte 20 Pro 的徕卡三摄（40MP广角+20MP超广角+8MP长焦），所提供的拍照功能体验也相同。关于这个造型，华为认为是创新地将方形镜头模块进行四点式矩阵设计，设计极简、造型前卫，彰显独特未来科技感，而灵感源自超跑经典车灯设计。

其实从整体外观上看，华为 Mate 20 X 与 Mate 20 的设计差不多，背面也有创新的微米级黄光蚀刻工艺和 HOP 设计语言，而正面屏幕顶部的“小凹槽”屏幕，也就是所谓的“美人尖”或“水滴屏”设计，或者也可以像华为兄弟品牌手机荣耀 8X Max 那样称为“珍珠屏”。

关于华为 Mate 20 X 显示屏这块可能比较引人争议的点在于，既然采用了一块那么大的 OLED 屏幕，但面板分辨率却只达到了 FHD+ 级别(2244 x 1080 像素 18.7:9)，导致屏幕像素密度仅 345 PPI，如果将 Pentile 排列换算过 RGB 来实际像素密度仅 282ppi，对于比较敏感的肉眼应该可见颗粒感。

当然了，尽管 Mate 20 X 的屏幕比荣耀 8X Max 的屏幕更大，支持 DCI-P3 色域，但大屏幕所能起的作用其实都差不多。按照华为的理解，随着移动互联网升级，用户每天使用手机 APP 平均可达到 4 到 5 个小时，其中社交和视频 APP 占据了整个移动生活的一半，因此更丰富的移动互联生活需要更大的屏幕视野去承载，并配以超动态立体声双扬声器，而得益于麒麟 980 芯片，Mate 20 X 不仅适合媒体，而且也适用于玩对高性能有需求的游戏。

不得不说的是，超大屏幕的作用还在于更适合书写绘画，因此华为也为 Mate 20 X 准备了新的 4096 级压感的触控手写笔 M-Pen，利用内置的应用支持即兴创作，人像素描手稿，建筑风景cao 图，随心记录，保存为 PDF 格式，快速分享等等，不过这支笔单独销售。从发布会现场演示来看，这支笔似乎没有三星 S Pen 那么出彩。

大屏幕往往需要大电池支撑，Mate 20 X 不意外标配了 5000mAh 的大电池，支持 4.5V/5A 快充技术，得益于华为 AI 智能节电技术，玩游戏续航可以达到 6.67 个小时，看电影可续航 23 小时。有意思的是，华为竟然直接 Mate 20 X 的游戏续航时间与任天堂的 Switch 相比。

余承东表示，Mate 20 X 的显示屏更大，7.2 英寸的 1080p 优于 Switch 的 6.2 英寸 720p 屏幕，并且 Mate 20 X 玩游戏的 6.67 个小时续航时间是任天堂 Switch 的两倍……

为了保证性能得以充分发挥，华为还特地为 Mate 20 X 芯片降温准备了基于石墨烯膜片的超强散热系统HUAWEI SuperCool，内置 VC（Vapor Chamber） 超导热液冷冷板，降温十分高效。华为称，得益于这套散热系统，即便长时间游戏也能够提供非常凉快、稳定的温度，有助于游戏玩家持久激战。

另外，既然游戏也是卖点之一，华为同样为 Mate 20 X 提供了手柄配件，将这款手柄配件套在 Mate 20 X 手机左侧之后，可以提供基于物理按键的操作，使玩游戏的操控感得以提升。当然，这一配件也需要用户单独购买。

至于其他亮点方面，Mate 20 X 很多方面与另外两款 Mate 20 系列机型差不多，例如支持全球最快的 WiFi 连接速率，高达 1733 Mbps，还支持 L1+L5 双频 GPS 技术，利用独创的 AI GPS 选星技术可提供多场景、高精度的实时定位，并支持双卡双 4G 等等。Mate 20 X 也预装了基于 Android 9.0 Pie 的 EMUI 9.0 版本系统。

总之，华为之前也曾尝试各种平板手机策略，包括基于触控笔的平板电脑，以及专注于游戏性能的手机，而 Mate 20 X 还是华为首次将两者的理念结合到了一起。关键是，华为将这款设备归类到 Mate 20 系列旗舰的产品线中，这就表明了华为对其未来非常有信心，但这款设备是否能够吸引大量买家还有待观察。

售价和上市日期方面，华为 Mate 20 X 在欧洲的发售日期定在 10 月 26 日，6GB RAM 内存 + 128GB 闪存存储的售价为 899 欧元(约 RMB 7200 元)，将提供宝石蓝和幻影银两种配色。至于 Mate 20 X 的国行版本，华为官方表示 10 月 26 日将会在上海召开发布会，敬请期待。

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