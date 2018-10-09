最近的一项调查结果显示，近四分之一的苹果员工计划删除自己的 Facebook 账户。更具体地说，在参与调查的全职苹果员工中，约有 22% 的人表示近期打算删除 Facebook 账户，另有 20% 的人表示从未上过 Facebook。





这项调查旨在评估 Facebook 用户在这家社交媒体巨头今年发生的数据丑闻之后的情绪。该调查由 Blind 进行统计分析，Blind 在科技工作者中极受欢迎，尤其是那些在硅谷和旧金山湾区工作的人。据估计，有 7000 名苹果员工订阅了这款应用，其用户还包括超过 4.4 万名微软和 3 万名亚马逊员工。

今年 3 月份，有报道指出 Cambridge Analytica 公司利用了从 Facebook 不当收集的 5000 万用户的个人数据，来为美国大选参选人提供数据采集、分析和战略传播。而到了 9 月，Facebook 承认黑客侵入其服务器并获取数百万用户的信息，这让该公司再次陷入了困境。

Blind 表示，这些数据丑闻引发了一个问题：用户是否会删除自己的 Facebook 账户？共有 5200 名 Blind 用户回答了这个问题，16% 的人表示他们打算删除自己的 Facebook 账户，66% 的人则不打算这么做，剩下的用户说他们从一开始就不使用 Facebook。

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