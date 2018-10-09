10 月 17 日消息 据韩国媒体 ETNews 报道，LG Display 正在与联想联合开发一款 13 英寸的可折叠平板电脑。在这一合作之中，LG Display 将主要负责提供可折叠的平板电脑显示面板，而联想则负责生产该设备。





ETNews 援引业内人士的消息称，LG Display 已与联想签署了保密协议，并且已正式启动该项目。该消息人士还表示，LG Display 计划在明年下半年向联想提供可折叠显示器，同时基本可以确定的是，该显示器将是一块可以对折的 OLED 面板。

相信任何关注可折叠设备的机友应该都会知道，这还是我们第一次听说可折叠平板设备正被开发当中。毕竟据之前消息报道，三星和华为所研发的都只是可折叠的手机而已，这种手机打开后可以作为小型平板电脑使用。

实际上，可折叠手机已经不小，因为当屏幕完全打开后，这类型设备预计将有大约 7 到 8 英寸显示屏大小，与小尺寸平板电脑无异。当然了，今天很多手机随着全面屏发展，屏幕也越来越大了，例如华为就刚刚发布了 7.2 英寸屏幕大小的游戏手机 Mate 20 X。

按照之前消息了解，据说微软也在研发一种可折叠的表面设备。不过，按照相关泄露，似乎微软所研发的有所不同，因为这款产品主要由两个独立的屏幕组成，而不是一整块可以对折的显示面板。不过，微软砍掉研发产品的例子不少，所以关于这个项目是否能见天日让人困惑。

话说回来，LG 和联想联合开发的这款 13 英寸的可折叠平板电脑，完全是另一种级别的设备。虽然 13 英寸显示屏幕折叠之后可能还算便于携带，但折叠之后的体积大小以及重量等因素，让人疑问这款设备是否真能像手机那么便携。大家可以想象 13 英寸左右的 Surface 或者 iPad Pro 折叠之后会是什么形态，即便做成超窄边框实际仍不小。所以，这款产品最终应该只能归入平板电脑的类别之中。

ETNews 援引的业内人士消息称 LG Display 对此仍十分看好，认为可折叠平板电脑显示屏一定有未来，因为除了联想之外，另一全球知名的 PC 厂商戴尔也正计划从 LG Display 那里订购这种可折叠的 13 英寸显示面板。

无论如何，整个行业对这种提供可折叠显示屏的设备越来越关注了。如果联想和 LG 的合作没有意外的话，2019 年下半年我们应该能够看到第一批可折叠平板电脑的诞生。而这款设备的最值得关注的点必定是屏幕，以及相关的用例，因为打造一款平板电脑对联想而言不难，如何充分可折叠屏幕的优势才是关键。

最后的问题是，这款可折叠的平板电脑会属于哪个平台呢？Android 或 Windows 操作系统？或者按照联想 Yoga 平板曾经的做法两个平台都有？不过，鉴于目前 Windows 10 对平板电脑的支持有限，整个平板电脑生态相比 Android 糟糕，所以最有可能会是 Android 平台。

总之，目前所掌握的消息很少，一切仍处于早期阶段，未来的不确定太多，而且联想和 LG 官方都未表态。如果有机友对可折叠手机十分关注，按照三星的计划，今年年度或明年年初将会有一款可折叠手机首次公开亮相。

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