10 月 17 日，亚马逊发布了全新的 Kindle Paperwhite，比起老款做了不少更新，增加了防水功能，屏幕也采用了和 Kindle Oasis 一样的纯平设计，售价小幅上涨，由 958 元变为 998 元。时隔三年的 Kindle Paperwhite 产品更新似乎幅度并不大，被称作“挤牙膏”也没什么问题，但是对于一款电子书阅读器，过高地期待硬件提升显然陷入了错误的路线，而 Kindle Paperwhite 的更新只有一个出发点：只为读书而生。



新一代 Paperwhite 的更新亮点：轻薄不少的机身、齐平的屏幕、更高的分辨率和灯光，还有就是增加了防水能力。





它是迄今为止最轻薄的一款 Paperwhite，厚度仅为 8.2 毫米，重量由 205 克降到 182 克，较上一代 Kindle Paperwhite 轻薄 10%。厚度和重量的减少非常直接的提升了它的手感，整机的第一上手感受比老款紧凑不少，在机身材质没有改变的基础下，提升了精致程度。老款 Paperwhite 的屏幕是凹下去的，对触控翻页影响到是不大，但比较严重的问题是容易积灰。新款做平后，对整机的一体感提升明显，自然变得更好看了，同时也避免了老款的问题。新款屏幕大小为 6 英寸，分辨率提升到了和 Oasis 一样的 300 ppi，显示文字更加细致，背光灯加到了 5 个，提升背光均匀程度，让用户无论是在强光下还是在黑暗环境中均能获得舒适的阅读体验。

同时新款 Paperwhite 的机身防水也与 Oasis 一样，达到了 IPX 8 的级别，无惧水溅侵袭，在深达 2 米的清水环境下浸泡长达 1 小时仍可使用，边泡澡变看书的愿望可以实现了。新一代 Kindle Paperwhite 存储空间也做了提升，机身内存加倍至 8GB，更可选择内存高达 32GB 的版本，可存储电子书数量更加庞大，随身图书馆一词名符其实。根据官方介绍，新一代 Kindle Paperwhite 还有以下优秀的体验：调整字体大小：13 种中英文字体，字体大小可随意调节，打造个性化的阅读体验。实时保存您的阅读进度：连接 WiFi 后可以实现在多平台之间无缝同步你的阅读进度。生词提示(英文书籍)：生词提示现已全面支持英英/英中行间翻译，此功能可以有效的帮助您更快的阅读英文书籍，无需停顿翻查词典，是英语学习的利器。生字注音(中文书籍)：在支持此功能的中文电子书中，开启【生字注音】功能，即可在汉字上方显示拼音，帮助您了解该汉语读音。您还可以根据不同的汉语水平，调整拼音显示的频率。博览古今中文书，简单轻松“读”汉字。黑白调换：启用该功能时，Kindle Paperwhite 屏幕上的文字、图片等内容将会黑白颜色对调，方便在夜晚时间的舒适阅读。

X-Ray：不用再担心冗长的英文人名地名记不住。X-Ray 能够帮助读者快速了解主要人物，地点，事件，掌握所读内容，方便理解全文，还可以通过图片轻松在书籍内跳转。快速翻书功能：快速浏览全书，可随时翻到某页或者章节，也不会丢失当前浏览进度。全新 Kindle Paperwhite 还增加了蓝牙和 Audible 支持功能，可以用来听有声书了，但目前仅支持海外用户使用。

总的来说，新款 Kindle Paperwhite 在显示素质上已经与 Oasis 齐平，甚至比 Oasis 还轻。当然，Oasis 价格之所以高并非没有理由，更大的屏幕，更好质感的金属机身，更均匀的屏幕背光以及独特的手柄式机身设计，都代表了亚马逊最旗舰级阅读器的水准。如果你需要入手一款 Kindle，我会毫不犹豫地向你推荐 Kindle Paperwhite，因为它最适合预算不多的重度阅读爱好者——比入门版 Kindle 多了背光灯，和尊享版 Oasis 一样的屏幕分辨率，而价格只有后者的一半，相当良心。

售价和发售日期方面，全新 Kindle Paperwhite 提供两种内存容量的选择，其中 8GB 厂家建议零售价为 998 元，32GB 厂家建议零售价为 1258 元。即日起开启预售，11 月 11 日起正式发货。

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