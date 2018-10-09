近日，据 Twitter 经常发布三星内部情报的非三星官方新闻账户 Samsung_News_ 爆料，三星目前正在研发好几款新设备，目的是进一步提高三星在智能手机领域与苹果和华为等竞争对手的领先优势。而在这批内部研发的设备中，就包括一款游戏智能手机。





不过，目前关于三星这款游戏智能手机的细节很少，很多消息都是表达三星正闭门造车中而已。其实从技术角度来说，三星完全可以依靠 Galaxy 系列的基因，来重新打造一款专门针对游戏进行优化的设备，在这其中加油一些游戏手机的常规操作，例如提供更大的电池、更大的存储空间以及稍微更高的超频频率等。

目前网络上已经有不少关于三星游戏手机各种各样的猜测了，有些人这款三星游戏手机可能是一款神秘的 Galaxy 手机，搭载高通骁龙 845 芯片，配备 8GB RAM 超大内存。同时，三星也将融入大量游戏手机的元素，例如借鉴并增加来自 Galaxy Note 9 上碳纤维液冷系统，加大散热面积，专注于高效的散热，可以有效的防止手机在长时间使用以后处理器过热，以及降频变慢的问题。

当然了，为了提高游戏视觉体验，三星旗舰机上标配的出色的显示屏自然也少不了，只不过之前双曲面侧边设计不一定沿用到游戏手机上，因为对于注重操作的游戏而言或许会产生误触之类的情况。

不过，猜测归猜测，正如前述，目前关于三星游戏智能手机的细节很少，只不过随着游戏移动设备越来越被重视，越来越被用户关注，作为全球最大的智能手机厂商，三星参与到这一领域当中也不奇怪。

另外，现在只闻其声不见其影，说明关于三星游戏手机可能还为时过早，三星将在下个月召开开发者大会，预计到时候会公布一些其中的细节。不过，下个月三星的重头戏是展示自家首款可折叠智能手机。

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