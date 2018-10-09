一直以来，苹果对 OLED 屏幕质量有极高的要求，这已是众所周知的事情，每一代 iPhone 的诞生都要求面板供应商不仅产能要能够满足供应，而且每一块屏幕都要求能够原厂能够提供精确的参数。不管是去年发布的 iPhone X 还是今年新发布的 iPhone XS Max，两者的 OLED 屏幕都是整个行业的一流水准。





相比之下，谷歌的亲儿子 Pixel 系列手机就没那么出色，而且问题不少。简单地说，谷歌 Pixel 2 XL 手机主要由 LG Display 供应 OLED 面板，然而这块屏幕问题不少，例如微光条件下色调偏蓝，并普遍存在颜色位移和烧屏的明显问题，谷歌为了平复用户的不断抱怨，不仅软件上更新缓解，而且还不得已将保修延长了一年。

那么，今年谷歌新发布 Google Pixel 3 系列呢？显示屏性能有所改良了没有呢？答案是肯定的。本月中旬，在显示屏评测领域十分权威的专业网站 DisplayMate，发布了最新有关 Google Pixel 3 XL 显示屏的评测报告，结果这块屏幕与 iPhone XS Max 和三星 Galaxy Note 9 一样，都获得了 A+ 最高评级，被称为最佳智能手机显示屏幕之一。

下面我们就来简单比较一下，究竟 iPhone XS Max 和 Google Pixel 3 XL 哪一块屏幕更加出色一些。先来看看 DisplayMate 提供的有关 Google Pixel 3 XL 最先进的显示性能和功能特征：

- 基于柔性塑料基板上打造的最先进的 OLED 显示器。虽然 OLED 显示屏本身是柔性特质，但屏幕在硬质玻璃下整体仍然保持刚性。

- 全面屏设计，超大 6.3 英寸的 OLED 显示屏，“边缘到边缘”的设计的设计，几乎- 占满整个机子的正面，提供了更大的显示屏。

- 显示屏的高宽比为 18.5:9 （2.06），比大多数智能手机（和宽屏电视）上的 16:9（=1.78）大了约 16%，由于屏幕覆盖正面范围大，视野在纵向模式下更高，在横屏模式下视野更宽。

- 3K 分辨率 2960 x 1440，实为 FULL HD+级别，像素密度 523ppi，Diamond Pixels 菱形子像素排列，支持 Sub-Pixel Rendering 亚像素字体渲染技术，增强锐度。

- 在 100% APL（平均图像水平）全白屏亮的情况下，亮度达到 405 nits，提高了高环境光下的屏幕可见性。

- 非常低的屏幕反射率，测试仅为 4.3%。

- 非常高的色彩精度(1.1 JNCD)，在视觉上接近于完美，比现有绝大多数智能手机、超高清电视、平板电脑、笔记本电脑和电脑显示器要好得多。

- 屏幕 APL 图象变化对色彩精度和灰阶等级无影响。

- 行业标准色域：sRGB / Rec.709 色域，适用于当前大多数消费内容；全新的 4K 超高清电视广色域：DCI-P3 色域。DCI-P3 色域比 sRGB / Rec.709 色域大 26%。

- 自动色彩管理，对于那些具有 ICC 配置文件的更大 DCI-P3 色域内显示的任何图像内容，能够自动切换到正确的与之匹配色域，因此 DCI-P3 色域图像也能自动以正确的颜色显示，既不会过饱和也会银色雨而导致色彩偏差大的情况。

- 3 种可选择的颜色模式，用户可根据颜色鲜艳度自行选择。

- 支持高动态范围 Mobile HDR，可以完美播放专为 4K 超高清电视制作的 4K HDR 高动态范围内容。

- 息屏显示支持日间和夜间两种模式。

- 夜间模式，可为用户调整以减少屏幕蓝光量，因此夜间阅读更好，有助改善睡眠。

- 随着可视角度的变化，色偏程度和亮度变化偏小，包括最常见的背景色白色。

- 戴偏光太阳镜情况下，纵向和横向两个方向上都正常可视，而 LCD 屏通常只在其中一个方向上正常。

与此同时，DisplayMate 还列举的 Google Pixel 3 XL 创下的智能手机显示屏性能记录如下：

- 最高的绝对色彩精确度度(1.1 JNCD)，在视觉上与完美没有区别；

- 随着 APL 变化色差最小（仅0.7 JNCD）；

- 最高对比度(无限)；

- 最低屏幕反射率(4.3%)；

- 亮度随可视角度变化最小(30度时仅为 28%)；

实际上，上述 DisplayMate 所谓的各种“最记录”，几乎每一款 A+ 级别旗舰级屏幕都使用这种描述，在他们看来这些数值差异都暂时可以匹配的上“最”这个字，其实 iPhone XS Max 在某些方面的数据更加亮眼，下面就简单对比看看。

首先在分辨率上，谷歌 Pixel 3 的 2960 x 1440（523ppi）比 iPhone XS Max 的 2688 x 1242 （458ppi）更高，更高分辨率如今是 Android 手机的优势，不过两者都 FULL HD+ 级别。接着在色域方面，两者都同样支持 DCI-P3和 sRGB / Rec.709 色域，并且都支持自动色彩管理，在这方面打个平手。

在色彩精确度方面，无论是谷歌还是苹果，都在自家旗舰出厂时针对每一个色域的色彩进行了严格的单独校准。对比 DisplayMate 的两款机子的测试报告，iPhone XS Max 的 sRGB/Rec.709 色域覆盖 102%，该色域下屏幕色彩精确度评级为 0.8 JNCD；DCI-P3 色域覆盖 103%，该色域下色彩精确度评级也是 0.8 JNCD。

另一款机子 Google Pixel 3 XL 的 sRGB/Rec.709 色域覆盖范围为 105%，该色域下色彩精确度评级为 1.1 JNCD；DCI-P3 色域覆盖 103% ，该色域下色彩精确度评级为 1.0 JNCD；很显然，iPhone XS Max 的色彩精度更高一些，不过一般 JNCD 数值小于 3 就表明几乎无法直观察觉偏差，眼睛对色彩看起来是完全准确的，两者都是顶级水平，视觉上都很难区分了。

在屏幕内容 APL 变化对色彩精度和灰阶的影响方面，DCI-P3 色域下，Pixel 3 XL 低 APL 到高 50% APL 变化，平均色差仅为 0.7 JNCD，最高色差为 1.4JNCD；sRGB / Rec.709 色域下，低 APL 到高 50% APL 变化，平均色差仅为 0.7 JNCD，最高色差为 1.6 JNCD。

iPhone XS Max 在 DCI-P3 色域下，低 APL 到高 50% APL 变化，平均色差仅为 0.4 JNCD，最高色差为 0.8 JNCD；sRGB / Rec.709 色域下，低 APL 到高 50% APL 变化，平均色差仅为 0.3 JNCD，最高色差为 0.8 JNCD。再一次，iPhone XS Max 在屏幕内容 APL 变化对色彩精度和灰阶的影响方面胜过 Google Pixel 3 XL。

高亮环境光下，苹果 iPhone XS Max 全白 100% APL 全屏亮度破了记录，达到 660 cd/m²（尼特），在非全白仅 1% APL 图像下，峰值亮度为 769 cd/m² (尼特)。而当自动亮度开启时，iPhone XS Max 全白 100% APL 全屏亮度的峰值亮度达到 769 cd/m² (尼特)。

而 Pixel 3 XL，在关闭自动亮度且亮度滑块手动设置为最大的情况下，全白 100% APL 全屏亮范围为 405 cd/m²（尼特），在非全白仅 1% APL 图像下，峰值亮度为 433 cd/m²（尼特）。当自动亮度开启时，Pixel 3 XL 的全白 100% APL 全屏亮度峰值亮度范围为 433 cd/m² (尼特) 。对比来看，无论是关闭还是开启自动亮度，iPhone XS Max 都比 Pixel 3 XL 出色。不过，峰值亮度很少场景需要，而且消耗电量很快。

同时，在高亮环境光下，iPhone XS Max 屏幕测出的“高环境光对比度”评级分数范围为 139 到 164 之间，相比 Pixel 3 XL 的评级分数范围 94 到 101 更加优秀。

另外，Google Pixel 3 XL 测出的屏幕反射率仅为 4.3%，而 iPhone XS Max 的这项数据为 4.7%，前者更加出色一些，但这些数字已经是当今旗舰手机的超低水平了。

可视角度方面，在 30 度视角的情况下，Google Pixel 3 XL 和 iPhone XS Max 的亮度分别降低了 28% 和 25%，这方面后者更好，但也差不多，仍适合双人或三人并排看屏幕。而随着视角的变换颜色变化，iPhone XS Max 在纵向和横向 30 度视角下色差为 2.6 JNCD，而 Pixel 3 XL 仅为 2.0 JNCD，稍微更好，不过只要不大于 3 JNCD，就不易察觉到色彩的变化。

最后在功耗这方面，DisplayMate 测试结果显示，全白最大功率显示下 iPhone XS Max 的最大功耗可以达到了 4.2 瓦，比 Google Pixel 3 XL 的 2.1 瓦高出不少，毕竟峰值亮度高出很多，虽然就户外使用情况而言，iPhone XS Max 看得更清屏幕，但 Pixel 3 XL 要省电不少。

综合而言，具体比拼情况如下：

- 分辨率和像素密度：Pixel 3 XL 胜；

- 色彩空间：平手；

- 色彩管理：平手；

- 色彩精确度：iPhone XS Max 胜；

- gamma 值：Pixel 3 XL略胜，更接近标准2.2值，XS Max仅偏差0.1实无明显差异；

- 色温：iPhone XS Max 胜，最接近6500k正常色温；

- 亮度变化色偏：iPhone XS Max 胜，随内容色彩变最小，实际差距非常小；

- 亮度：iPhone XS Max 胜，高亮下自动非自动亮度都高出一些；

- 屏幕反射率：Pixel 3 XL 胜，实际仅细微差异；

- 高亮环境对比度：iPhone XS Max 胜，亮度更高的结果；

- 可视角度：iPhone XS Max 略胜，实无差异；

- 视角变化色偏：Pixel 3 XL 略胜，实际差异不大；

- 功耗：Pixel 3 XL 胜，峰值功耗 iPhone XS Max 是其两倍。

整体来看，苹果 iPhone XS Max 的屏幕在很多方面还是要比谷歌的Pixel 3 XL 更加出色，但最让人惊喜的是，谷歌的 Pixel 3 系列竟然一次性挤进了最佳手机显示屏的阵营当中，已经可以与三星和苹果的旗舰进行比拼，这在上一代根本无法想象。

现在很多人会问，谷歌新发布 Google Pixel 3 系列，是否将改变大家对 LG OLED 显示屏幕口碑不好的看法？毕竟 LG 已经官宣成为苹果的 OLED 屏幕供应商，也将和三星一样给 iPhone 供应 OLED 面板了。实际上，可能大家还是要保持对 LG OLED 屏幕的警惕，因为根据一些专业网站拆解来看，Pixel 3 XL 用的是三星屏幕，LG 似乎还要加油。

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