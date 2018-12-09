从密码、图案到指纹，手机制造商已经使用了很多方法来保护你的手机。现在，面部识别已经成为最方便的解锁方式。考虑到不同的制造商使用的面部识别技术差别很大，因此《福布斯》决定对目前市面上一些带面部解锁功能的智能手机进行测试。





据了解，《福布斯》的员工 Thomas Brewster 在英国伯明翰 Backface 公司的一个工作室里使用 50 个摄像头拍摄了自己的头像照片，并通过技术成 3D 图像，然后通过 3D 打印机制作出一个 3D 打印头型，包括润色在内，制作这个 3D 人头模型耗时 3 天，成本超过 370 美元。

随后，Thomas Brewster 利用这个 3D 打印人头模型对五款具有面部识别功能的手机进行了测试，分别包括四款 Android 手机——三星 Galaxy S9 和 Note 8、LG G7 ThinQ 以及一加 6，还有苹果的 iPhone X。

每台手机在测试之前都是用真人的脸来设置面部识别功能的，然后 Thomas Brewster 用 3D 打印人头模型来尝试解锁每一台手机。测试结果显示，虽然难易程度有所不同，但是最终四款 Android 手机被成功“欺骗”，比如 S9、Note 8 和 G7 ThinQ 需要尝试不同的角度和光线。

相比之下，这个 3D 打印人头模型并没有解锁 iPhone X，这在一定程度上证明了苹果为了 Face ID 在屏幕顶部使用刘海设计是合理的。

不过需要提到的是，iPhone X 没有其他生物识别解锁方法，而另外 4 款 Android 手机也都支持指纹识别，三星的两款手机还支持虹膜识别，因此相比 iPhone X，4 款 Android 手机的面部解锁功能似乎更多是为了方便，而不是为了安全。

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