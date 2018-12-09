12 月 17 日消息，今天下午，华为召开新品发布会，正式推出预告已久的全新智能手机华为 Nova 4。华为方面宣称，Nova 4 不仅是全球首款屏下摄像头智能手机，而且还是全球首款配备 4800 万像素摄像头的智能手机。机子还搭载了去年华为最大的旗舰芯片麒麟 970，定价从 3099 元起步。





华为手机产品线总裁何刚开始表示，Nova 系列是为年轻人准备的“年轻、娱乐、潮流”产品线，如今全球“nova星人（用户数）”已经突破 6500 万人。

“全面屏”这个词在今年已经成为了手机行业最流行的词语，但真全面屏的手机屈指可数，华为也在努力实现“真全面屏”方面下很大的功夫。在华为 Nova 4 机身的正面，采用是一块 6.4 英寸 18:9 比例的 LCD“极点全面屏”，分辨率为 2310 x 1080 像素。这里的关键是“极点全面屏”，华为称这块屏幕拥有先进的技术和工艺，极具里程碑意义，

什么是“极点全面屏”呢？按照华为的解释，所谓“极点”，就是在全球首个突破性屏下镜头技术与创新屏幕盲孔方案下，在屏幕左上方开了一个“极小”孔，将前置摄像头放置于显示屏幕玻璃盖板、液晶面板和背光层的下方，而且除了这个为摄像头开的孔之外正面全都是屏幕，与三星 Galaxy A8s 类似，没有“刘海”凹槽遮挡。

华为表示，Nova 4 这个屏下镜头技术所用的幕盲孔方案窄框内蕴含大科技，声称他们耗时 12 个月有 300 个工程师参与并试制 2 万样机才完成了“极点全面屏”。那么是如何实现的呢？首先是，华为称他们挑战工艺极限，通过 MOC 工艺打造了手机行业里最小只有 3.05mm 孔径的前置摄像头







重点是，Nova 4 拥有业界“最小”屏幕开孔，主要基于盲孔模式实现。华为称，“盲孔”和“通孔”有明显不同，“通孔”要整个屏幕除了表面玻璃盖板之外全部挖穿，但 Nova 4 屏幕三大层（玻璃盖板、液晶面板和背光层）中，只挖传了背光层，毕竟背光层是不透光的，从而打造了更小的孔径。







华为还现场嘲笑了友商，称自家的“盲孔”模式行业领先，更加极致，而不是最简单的“通孔”模式，因为他们盲孔方案下整个摄像头孔径只有 4.5mm，而“S厂商”的通孔方案孔径大雨 6.5mm。尽管华为没有点名“S厂商”，但大家都知道这就是三星刚推出不久的 Galaxy A8s。

华为不仅嘲笑三星 Galaxy A8s 的屏下摄像头占用面积太大，而且还指出 Nova 4 摄像头对视觉造成的干扰最小，更加自然方便，因为这个前置摄像头离边框的左侧距离只有 5.67mm，离上边框也仅 3.89mm。相比之下，三星 Galaxy A8s 这两个数字分别大雨 6.5mm 和 7.5mm。

同时，为屏下摄像头适配软件是手机厂必做的功课，就是为了最大程度降低和 app 按钮区域的重合，而且还要适配热门应用和游戏。华为称他们在这方面也做得非常出色，至少其摄像头占用软件的空间就比三星 Galaxy A8s 小，可阅读的内容更多，整体的阅读体验明显出色不少。

那么除了前置摄像头之外的其他手机必备的传感器呢？包括听筒、环境光传感器和距离传感器去哪里了呢？华为称，听筒做到了屏幕顶部的超窄边框中，也就是微缝式听筒，才 0.85mm 的宽度，并且在听筒一旁还设计了一个三色指示灯，用于未读通知提醒或者充电状态等等。

距离感应器设计到了机身的顶部隐藏起来。华为称，通过专利技术让光线转弯同样可以实现距离感应，完全不会影响到正面的全面屏设计。

至于环境光传感器则藏到了屏幕边框和显示区域的微小的缝隙里面。

华为表示，得益于突破性屏下镜头技术、创新的屏幕盲孔方案和隐藏器件的技术，才实现了四边完整无异形的全面屏设计，整块屏幕浑然天成，视野更广阔，保持原有功能完美不损失的同时，把设计做到极致，华为认为这才是打造真正意义的全面屏，引领行业全面屏设计的新方向。

说到屏占比这方面，华为 Nova 4 的屏占比高达 86.3%。华为称，他们测量的屏占比的方式是投影屏占比，也就是“Screen-to-body”，是与整个外观相比的屏占比，但即便与行业其他厂商所采用的“Screen-to-TP”的屏占比，华为 Nova 4 也依然实现了超高的 9.18% 的屏占比。

在机身背部依然是熟悉的华为风格设计。华为表示，年轻人对色彩有极致追求，所以通过全新一代双层膜片纳米纹理技术，以一层炫光和一层炫彩，打造了背部流光溢彩的机身配色，这一次共有四种配色，分别是亮黑色、贝母白、苏音蓝和蜜语红。

华为 Nova 4 这枚“最小”的前置摄像头采用的是 2500 万像素的传感器，搭配固定焦距的 F/2.0 光圈镜头，软件上支持 AI 仍只能微塑美颜。华为表示，不仅自家的 AI 美颜不仅能够智能识别七种脸型模型，自然修饰脸型及五官，而且在微信视频通话中也能实时美颜。

不过，华为 Nova 4 最出众的全新升级的后置摄像头，其中标配版为 2000 万像素（F/1.8光圈） + 1600 万像素超广角镜头（F/2.2光圈） + 200 万像素景深虚化镜头（F/2.4光圈），而高配版则提供了 4800 万像素高清广角镜头（F/1.8光圈） + 1600 万像素超广角镜头（F/2.2光圈） + 200 万像素（F/2.4光圈）景深虚化镜头的三摄像头方面。

这枚 4800 万超高像素传感器型号正是索尼今年 7 月份发布的全新 4800 万像素传感器，型号为 IMX586。华为表示，4800 万像素的摄像头是业界首发，与华为一同开发，这是更大的传感器，达到 1/2 英寸，能够带来更多的进光量，再加上硬件级 HDR Pro 多帧合成，逆光亦清晰，看得更清、拍得更远。

同时，索尼为 IMX586 传感器提供的特性也融入到了里面，例如 4 合 1 融光技术，也就是支持利用相邻 4 像素同色的滤色器——Quad Bayer排列，同时实现高感光度与高分辨率。当暗光条件下，可通过相邻 4 个像素的加算，将感光度提升至 1.6μm 像素尺寸水平（1200万像素），实现低干扰、高亮度拍摄。

而 1600 万超广角镜头提供了高达 117°广角视域，是一般镜头（78°）将近双倍的视野，同时华为还为此配备了畸变矫正技术。华为表示，他们的畸变矫正技术属于专业级级别，因此拍户外广阔风景或聚会大合照时，不仅取景面积扩大了一倍，而且还能保证人眼正常所见既得的无畸变的视角。

另外，在视频拍摄方面，华为特别配备了闭环马达+EIS防抖算法，号称可以克服自然抖动，让画面更稳定，同时还支持拍摄 960 帧超级慢动作视频，支持拍摄 AI 段视频，支持拍摄 3D Emoji 表情等等。

在机身内部，华为 Nova 4 搭载了华为上一代旗舰标配的麒麟 970 处理器，这是一枚八核设计的芯片（4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz），集成 Mali-G72 MP12 GPU，并内置有专用 NPU 处理器单元，负责人工智能运算。机子还搭配 8GB RAM 运行内存和 128GB ROM 存储空间组合，并原生支持 GPU Turbo 图形加速技术。

在系统软件方面，华为为 Nova 4 定制了全面屏手势导航，内置可执行化繁为简的 AI 语音助手小艺，预装全新可扫描识别更多物品的智慧视觉，还有可随时分享的 Huawei Share 3.0 功能。华为还强调了手机内置的“HUAWEI 爱肌肤”功能，声称这个功能可以媲美专业皮肤监测设备，并为用户定制专业的护肤建议。

最后是售价和上市日期方面，华为 Nova 4 标配了 3750mAh 电池（2小时充满），无 NFC 功能，不支持 DLNA，双卡双待，标配版 8GB+128GB 售价 3099元，高配版 8GB+128GB 售价 3399 元，12 月 11 日开始预售，正式发售时间为 12 月 27 日。

在接近发布会尾声的时候，华为何刚还宣布，华为手机 2018 年度全球发货量即将突破 2 亿台！同时，“2亿”纪念版手机将在 2018 年 12 月 25 日推出。

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