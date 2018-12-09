12 月 18 日消息 17日晚上，手机制造商 OPPO 在上海举办了一场准备已久 OPPO 奇幻新年大秀。在长达 18 分钟的模特大秀之后，OPPO 终于进入“新年”主题，OPPO 称他们希望能为新年融入一些科技感的元素，因此他们带来了全新的产品：OPPO R17 和 R17 Pro 新年版。





实际上，在介绍手机之前，OPPO 还展示了大量与新年有关的画作。这些画作与新年主题有关，全部由想象奇诡、构思精巧的西班牙艺术家 Ignasi Monreal 创作，每一幅画作都是从古老的东西方神话中汲取灵感，而且极为奇幻。

例如下面这幅画《发》，财神爷和丰收之神克瑞斯站在金光闪闪的发财树下，交流点石成金的秘法，寓意着“恭喜发财”、“财源滚滚来”。

再比如《美》这幅画，勾勒出东方女神杨贵妃与珍珠小仙女维纳斯的曼妙姿态，她们正在用OPPO手机记录更美的自己。

还有下面这幅《慧》 ，东方的文曲星与西方天才科学家打开了在 OPPO 奇幻电波世界里成为黄金搭档，一起做着鬼脸拍照。

回到手机的主题上来。OPPO 表示，手机是连通奇幻世界和现实世界的一个通道，它承载着奇幻世界给我们带来的祝福，而这一次 OPPO R17 和 R17 Pro 奇幻新年版正是他们为大家带来的奇幻新年礼物。

那么，OPPO R17 和 R17 Pro 新年版与之前的普通版有哪些不一样呢？主要体现在一下几点：

首先，OPPO 为 R17 和 R17 Pro 新年版与定制了专属于新年的红色，在红色中加入金色，调和出更温暖的新年红，配上 OPPO R17 本身的渐变效果以及柔和光晕，背面显露非常有质感的色彩光晕。

其次，OPPO 为 R17 和 R17 Pro 新年版用 18K 金在摄像头的装饰圈的部位做了一些点缀。OPPO 称，这一设计上的改变使得新年版 R17 拿在手上非常的高端、大气又典雅。

第三点是“祥云金小猪”。OPPO 称这是他们最为自豪的设计，之所以打造了一个祥云金小猪是因为 2019 年是猪年，特地将象征着吉祥如意的祥云，以及象征着财富圆满的小猪进行了结合，最终做出了一个元气满满的金小猪。同时，OPPO 还利用浮层流光蚀刻工艺，让金小猪在手机背面的一片祥云中更加立体地呈现。

OPPO 表示，他们还从传统的一些窗花或者剪纸的艺术中获得灵感，将小猪和祥云做了一些排列组合，通过反复调整金小猪的大小和祥云的位置，最终在机身背部形成了非常富有韵律的云纹印花底纹。

第四点，也就是最后一点，OPPO 为手机定的新年主题 UI，重绘了 56 个新年图标。OPPO 称，这些 UI 主要源自于 Ignasi Monreal 的画作，然后 OPPO 对一些图标进行了重新的定制，并精心制作了新版 UI 主题，让用户点亮手机就仿佛进入了新年的世界，以及通往奇幻大奇幻世界大门。

此外，新年版的 OPPO R17 系列还有一些小惊喜。在明年 1 月 1 日，也就是 2019 年的第一天，当使用新年版手机收到来自亲朋好友的祝福的时候，查看手机的这条短信，就会唤出“智慧识屏”然后出现惊喜，其实就是天神为用户送出更多惊喜的祝福。OPPO 表示具体惊喜还需要亲自体验。

对于大家关心的硬件配置参数规格，其实除了上述几点之外，OPPO R17 系列新年版一切均与普通版相同。机子的正面采用的是一块 6.4 英寸的“水滴”全面屏幕，分辨率为 2340 x 1080像素，屏幕表面覆盖了一块康宁的第六代大猩猩玻璃，同时屏幕支持“光感屏幕指纹”技术，息屏解锁只需 0.41 秒。

R17 Pro 新年版还提供了 Super VOOC 超级闪充，最高输出的充电功率为 15V5A 的 50W，10 分钟就可以充满 40% 的电量，充满电量则为 50 分钟。三摄也是 Pro 机型的特色，设有 IMX362 1200 万像素的主摄像头 + 2000 万像素的副摄像头+ ToF 3D 立体摄像头。

其中，R17 Pro 的主摄像头配备了“灵动双光圈”技术，配的是 F1.5 和 F2.4 双光圈镜头，在暗光下镜头的光圈将会切自动换到 F1.5 大光圈，目的是为了带来更多的进光量。性能上，R17 新年版手机搭载的是高通最新的骁龙 670 芯片，而 R17 Pro 新年版则是骁龙 710 芯片。

售价和上市日期方面，OPPO R17 新年版 6GB RAM + 128GB ROM 的定价为 2799 元，OPPO R17 Pro 新年版 8GB RAM + 128GB ROM 的价格为 4299 元，其实定价与 8 月份的普通版没有变化。OPPO 方面确认，这两款新机型将会在 12 月 21 日正式上市，线上线下同步开售。

OPPO 最后表示，他们也为新年版 OPPO R17 和 R17 Pro 准备了很多新年元素的精美周边，例如代表好运的手机壳，还有新年信封、明信片、红包等，无论是线上线下购买新年版机型均有机会获得精美的新年礼盒。















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