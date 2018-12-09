12 月 18 日消息 今天下午，联想在北京总部召开新品发布会。在本场发布会上，联想一口气发布会三款全新的手机产品，包括联想 S5 Pro GT、联想 Z5s 以及联想 Z5 Pro GT 855 版。其中 S5 Pro GT 和 Z5s 都是前代产品升级版，而 Z5 Pro GT 则是本场发布会的重头戏，因为这是全球第一款搭载骁龙 855 处理器并配备 12GB 内存的旗舰机皇。





在发布会开始时，联想集团副总裁常程表示，联想 PC 已经做得最好，全球第一，全中国 13.9 亿人都知道联想在做 PC，但是这些人不知道联想同样在做手机。联想手机给大多数人的印象是：运营商定制机，配置低体验差，系统万年不更新，这让不了解联想的消费者不敢买联想手机

常程接着表示，联想手机要做好，未来要有所突破，那就是要回归到用户价值上，把最好的技术，最好的产品，最好的体验，最好的服务带给用户，用心做产品。总的来说，就是做“良心优品”。

联想 S5 Pro GT

首先来看联想 S5 Pro GT，这是前代产品 S5 Pro 的升级版本，处理器从之前的骁龙 636 之前更换为骁龙 660 AIE。关于这枚处理器就不多介绍了，去年大量厂商都已采用，芯片采用 8 核设计，最高主频为 2.2GHz。

除此之外，联想 S5 Pro GT 的其他硬件与之前 S5 Pro 基本保持一致，例如机身外观，依然是 7.7mm 的的厚度，重约 170g。正面是 6.2 英寸的刘海全面屏，分辨率为 2246×1080 像素，运行内存有 4GB 和 6GB 两种，储存容量最高为 64GB（可 SD 卡扩展），标配 3500mAh 容量的电池，支持 15W 快充。

联想 S5 Pro GT 后置双摄像头分别为 1200 万像素（AF）+ 2000 万像素（AF），提供 2 倍光学变焦，前置摄像头为 2000 万像素（FF）+ 800万像素，支持美颜和人脸解锁。另外，该机子还支持双卡双待，支持蓝牙 5.0 技术，配 3.5mm 耳机插孔和 USB Type-C 2.0 接口。

售价和上市日期方面，联想 S5 Pro GT 有纯臻金、晶耀黑两种配色，4GB+64GB 版售价 1198 元，6GB+64GB 版售价 1298 元，6GB+128GB 版售价 1498 元，将于 12 月 18 日 16 点开始预约，12 月 24 日 10 点正式上市销售。

联想 Z5s

联想 Z5s 是比 S5 Pro GT 更高一等级的机型，主打“强悍性能”和“变焦三摄”。设计上，联想表示 Z5s 就是一款“颜值杀”的手机，机子主要采用正背面双玻璃再加上六系铝高强度金属中框的设计，正面是一块 6.3 英寸的微孔“水滴”全面屏，19.5:9 的比例，分辨率为 2340×1080 像素，屏占比 92.6%，听筒经过导管式隐藏处理。

联想称，Z5s 的屏幕表面高强度金属中框经过罗曼弧处理，并经过 CNC 周边高亮，更加一体化，关键是航天级铝材，不仅耐腐蚀而且足够坚硬，完全可以用来砸核桃，现场常程还播放了 Z5s 中框砸核桃的视频。

机身背部的玻璃则融入了今年流行的渐变炫光设计，主要采用了全息立体彩虹镀膜，有星夜灰、蜜恋橘、钛晶蓝三种配色。联想表示，蜜恋橘是 2019 年 PANTONE 流行色珊瑚橙，既活力又充满时尚感。同时，联想 Z5s 提供了纳米级整机 P2i 防水，无惧雨淋及意外泼溅。

联想表示，由于机子采用的是 2.5D 康宁大猩猩玻璃后盖，具备分子级别的 NDR 防损，康划性能提升 40%，用来当砧板切水果没有压力。

联想 Z5s 机子内部搭载的是骁龙 710 处理器，这枚芯片基于 10 纳米工艺制程，相比骁龙 660 性能更高、续航更持久。其中，CPU 采用八核心设计，所有内核都是基于 ARM Cortex 定制全新 Kryo 360 架构，最高主频 2.2GHz，GPU 为 Adreno 616。内存和储存组合方面，联想 Z5s 运行内存固定为 6GB，储存容量可选 64GB 或 128GB（支持最大 256GB存储扩展）。

联想还认为，骁龙 710 将可能会是新一代神 U，因为工艺制程、 Kryo CPU 和 Adreno GPU 都与骁龙 845 旗舰芯片相同（实际除了品牌名完全不同）。有意思的是，联想还放出了与 845 旗舰手机玩游戏的实际体验对比，结果平均帧率、延迟等方面 Z5s 很水平相当，个别方面还胜出。







联想表示，他们为 Z5s 提供了 Game Turbo 引擎，声称玩游戏火力全开无压力，并且还支持游戏 120Hz 的采样率，跟手感可以提升 45%。

在拍照方面，联想 Z5s 成为了联想首款后置三摄像头智能手机。这三个后置摄像头分别为 1600 万像素（AF）+ 800 万像素（AF）长焦摄像头 + 500万像素（FF），主摄像头搭配 6P 镜片 F1.8 光驱的镜头，拍摄体验上提供 PDAF 对焦、2 倍光学变焦和人像背景虚化功能。

联想在现场演示了自家的无损视角人像模式，称自家 Z5s 拍人像模式照片时比 iPhone XS Max 的视角更广，人脸不会超出屏幕边框，还能保留更多人像之后的背景内容，而 iPhone 因为在自拍人像时不支持 AI 无损视角技术，所以拍的人脸很大，无法拍下更多与人物有联系的背景。

同时，在 2 倍无损光学变焦上，联想表示他们采用的是与华为 Mate 20 同款的 800 万像素变焦传感器，搭配的是 F2.4 光圈的长焦镜头，可以实现像素级别的对齐技术，拉近十米画质也没有任何损失。

联想 Z5s 前置摄像头为 1600 万像素（FF）摄像头，支持像素四合一技术，支持美颜和人脸解锁。另外，联想 Z5s 还配备了 3300mAh 的电池（18W快充），支持双卡双待，支持蓝牙 5.0 技术，配 3.5mm 耳机插孔和 USB Type-C 2.0 接口。

售价和上市日期方面，联想表示 Z5s 是中国市场第七款后置三摄像头手机，但是价格一定比这些产品更便宜。

具体来说，联想 Z5s 的 4GB+64GB 版售价 1398 元（珊瑚橙、星夜灰），6GB+64GB 版售价 1598 元，6GB+128GB 版售价 1898 元，将于 12 月 18 日 16 点开始预约，12 月 24 日 10 点正式上市销售。

联想 Z5 Pro GT 855 版

Z5 Pro GT 是之前联想从未预告过的新旗舰产品，这款机子的突然发布完全出乎意料。联想表示，2018 年他们就是为了终结手机暴利的时代，而到了2019 年联想要做的是引领超旗舰时代，超越竞争对手，所以现在就率先发布了 2019 年超旗舰：联想 Z5 Pro GT 855 版。

Z5 Pro GT 在外观上与 Z5 Pro 没有区别，采用了与荣耀 Magic 2 和小米 MIX 3 相同的滑盖设计，关于这个滑盖就不多介绍了，联想表示采用的是六位制导结构以及双螺旋动力系统，寿命可达 30 万次。至于外观上的设计只有背部而已，联想为 GT 版选用了红黑经典搭配，背壳采用渐变碳纤纹理。

很显然，滑盖设计是当前真全面屏比较成熟的解决方案之一，联想也吹嘘这款机子的屏占比突破了 95.06%，全球第一，而且联想还表示其边框上则实现了 2.07mm 的超窄边框和 4.98 mm 窄下巴，相比其他滑盖机更加接近于真全面屏。

同时，Z5 Pro GT 正面是一块来自三星的 6.39 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 2340×1080 像素，DCI-P3 色域，支持 HDR 10，屏幕下方面还提供了第五代光学屏幕指纹技术，联想表示可以实现 0.2s 极速解锁。

说实话，相比之前的 Z5 Pro，最新的的 GT 版更多只是换芯而已，因为屏幕、摄像头电池等规格都完全相同。性能硬件上，联想 Z5 Pro GT 内部搭载的了高通的新一代旗舰移动芯片骁龙 855 处理器。

这枚芯片高通不久前才正式公布，基于最新的 7 纳米工艺制程，虽然是八核设计，但核心与以往 4 大 + 4 小不同，而是采用了三丛集设计，即 1 大核 + 3 中核 + 4 小核的设计。大核 Kryo 485 CPU 基于 ARM 最新 Cortex-A76 半定制设计，最高主频可以达到 2.84GHz。

对此，联想又把高通不久前介绍的内容又详细介绍了一遍，称 Cortex-A76 架构比骁龙 845 领先一代，同时 2.84GHz 的核心性能提升了 45%，GPU 渲染性能提升了 20%，并且第四代 AI 引擎人工智能运算能力提升 200%。







骁龙 855 的实际性能如何呢？联想称在跑分成绩上，联想 Z5 Pro GT 版主流的 5 个跑分软件都拿到了第一名，也就是“五杀（Penta Kill）”，其中在安兔兔里能够跑出 368480 的高分，已经屠榜安兔兔，超越目前成绩最好的 iPhone XS。







内存和储存组合方面，联想 Z5 Pro GT 运行内存最低配备了 6GB 的运行内存，最高可以选择高达 12GB 内存。联想称，这次是他们全球首发 12GB LPDDR4x 4266Mpbs。而储存容量上，可选 64GB、128GB 或 256GB 储存，最高可选 512GB 存储。

联想表示，Z5 Pro GT 已完全超越 PC 硬件的性能，同时开 50 个应用都不卡顿，两年之后依旧流畅。联想表示，如果大家买 6GB 内存的手机是为了保证一年后不卡，那么 12GB 的内存就能保证用两年之后依然流畅。

联想 Z5 Pro GT 后置双摄像头分别为 1600 万像素 + 2400万像素，主摄像头为索尼的 IMX 519 传感器，搭配 F1.8 光驱镜头，提供 PDAF 对焦功能，副摄像头为索尼 IMX 576 传感器。前置也是双摄像头，分别为 1600 万像素摄像头 + 800万像素红外摄像头，支持美颜和红外人脸解锁。

另外，联想 Z5 Pro GT 版标配 3350mAh 电池，还配有 NFC 功能，支持双卡双待，支持蓝牙 5.0 技术，配 3.5mm 耳机插孔和 USB Type-C 2.0 接口。

售价和上市日期方面，联想 Z5 Pro GT 的 6GB+128GB 版售价 2698 元，8GB+128GB 版售价 2998 元，8GB+256GB 版售价 3398 元，12GB+512GB 版售价 4398 元，预约时间为 2019 年 1 月 15 日，将会在 2019 年 1 月 24 日正式上市销售。

联想最后常程表示，在未来 5 个月时间里，市场上暂时都没有像联想 Z5 Pro GT 这样的产品，Z5 Pro GT 不是 PPT 手机，大家可以放心的买买买。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。