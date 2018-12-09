根据外媒 PhoneArena 的报道，三星的智能手机销量已不如从前，第三季度同比下降逾 13 个百分点，原因是三星旗舰手机的设计有些重复，而且定位中端的 Galaxy 手机也不能令人满意。





虽然尚不清楚重新设计的高端产品阵容以及对中低端产品组合的全面调整是否会帮助三星在明年恢复手机的增长，但目前该公司财务状况良好。存储芯片、电视和 OLED 面板是三星主要的收入来源，IHS Markit 的一份新报告突显了三星在 OLED 市场的主导地位。

2018 年 7 月至 9 月期间，三星电子旗下的三星显示器(Samsung Display)在全球智能手机 OLED 面板销量中所占的份额高达 93.3%。由于 LCD 显示屏的受欢迎程度持续下降，OLED 为三星创造了 58.4% 的智能手机屏幕收入。

就在一年前，LCD 显示屏的利润还占三星公司总收入的 56.2%，但在 2018 年第三季度，LCD 显示屏的市场份额已经跌至 38.9%。如今使用 LCD 的高端设备非常少，而且越来越多的 LCD 面板制造商正将注意力转向更高质量的 OLED。报道指出，LG、夏普和京东方等公司要想赶上三星还需要很长时间。三星甚至在其主要竞争对手苹果的供应链中也几乎处于垄断地位。

OLED 面板到底能带来多大的利润？在今年第三季度整个智能手机显示屏幕行业 108 亿美元的销售额中，OLED 占 61.1%，也就是 66 亿美元。值得一提的是，三星的出货量份额仅为 22.8%，这足以说明 OLED 面板的利润率相当可观。

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