近些年来，淡出大众视野的传统智能手机品牌非常多，其中可能比较让人印象深刻的应该就是 HTC。大多数人认为，HTC 应该选择在某一天完全退出智能手机市场，而不是死撑，毕竟每一年都在持续不断的亏损。不过，HTC 前段时间已经明确自己不会放弃移动业务，而且近段时间其高管还表示 2019 年 HTC 将全新出发。





当前整个智能手机手机形势并不乐观，因为全球智能手机销量正趋于平缓，甚至略有下跌，所以每一个手机厂商都在寻求新的增长点，要么借助开拓新兴市场如印度来挽救颓势，要么投入大量资源来打造和堆叠新机特色功能，进一步提高高端机及旗舰的定价，以此来维持盈利水平。

不过，大多消费者对高定价的旗舰手机观望居多，因为其实很多新旗舰所谓的创新功能并日常非缺一不可，而且各大品牌旗舰的功能差异也没有那么显著，这就导致整个行业的用户对手机更新换代的周期变得越来越长了。

因此，如今表态依然不放弃智能手机业务的 HTC，在该领域的策略上必然要更加谨慎务实，否则一旦再走出路，在当前形势下就是雪上加霜。不过，HTC 明年同样没有非常解渴的策略，或者说新策略相对保守。HTC 确定明年不再根据其他厂商大打高价旗舰机战争，而是希望每推出一款手机机型都能够获得盈利。

本周，HTC 台湾区总经理陈柏谕表示，HTC“明年会以中高阶机型来应战”，并会延续 U12 产品线，在 HTC U12 Plus 延伸新的应用，将会主攻新台币 5000 元到 2 万元（约 RMB 1120 元 - 4482 元）的价格段，不跟随打高价旗舰机之战。

简单地说，明年上半年，HTC 将以中高端机型迎战，以持续提高市场占有率为目标。与此同时，HTC U12+ 系列明年还会推出新的延伸性机型，进一步延长其 U 系列产品线的生命周期。

当然了，没有高价旗舰并不代表 HTC 的手机足够便宜或廉价。该 HTC 负责人继续表示，当前智能机市场太成熟了，2019 年 HTC 将确保每一个机型都能获利，“要抓住特色，而不是打低价战，稳扎稳打，长期抗战”。

没有高价旗舰机怎么实现高盈利呢？HTC 称不打高价旗舰战不等于没有新旗舰。至于 HTC 明年什么时候会推出旗舰机，陈柏谕目前没有公布太多细节。

有消息指出，HTC 明年还是会有旗舰机。正如前述，该旗舰依旧延续 U 系列命名，内部暂时以 U19 为代号，最快会在明年第三季度推出。同时，从 HTC 官方发言来看，HTC 可能还不会推出一款全新的旗舰手机，而是更强大的 HTC U12 变种机型，届时将更换更高端的芯片、更高的运行内存和储存容量、提供新配色等。考虑到 U12 Plus 是今年 5 月份才发布，也许明年 HTC 旗舰也会大概在这个时间点。

在面对中国大陆手机品牌疯狂崛起，攻城略地台湾大本营的问题时，HTC 陈柏谕表示，大陆品牌在手机市场非常“有狼性”，例如小米、华为、OPPO 和 vivo，尤其在中低价位上，“不是很好打”。

另外，在 5G 的布局上，HTC 指出，将会以观察 5G 基础建设的完成进度为主，现在还不能决定 5G 设备的推出时机，不过初期将以 5G Mobile Smart Hub 先行，以及虚拟现实（VR）在 5G 上的应用为主。因此，HTC 主要会先携手国际电信运营商商合作进行 5G 区域部署。

在 VR 业务部分，HTC 称将以旗下 VivePort 平台，导入更多内容及应用，明年也将与系统整合（SI）业者与通路有更多的合作。陈柏谕称，平台将是 VR 未来发展的重要方向， Viveport 是 HTC 很重要的一步，就像 Google Play 和 Apple Store 一样，这是未来 5 年到 10 年要走的关键，HTC 也积极支持内容上的布局。

过去每年的 MWC 移动通信大会，基本都是非苹阵营旗舰新机重兵部署时刻，三星、华为、HTC、LG、索尼、小米、OPPO、vivo 等，大多都会选择在这个时间点推出上半年旗舰机应战，但也有部分品牌厂商会可以避开，避免硬碰硬两败俱伤。究竟明年 HTC 会带来什么样的中高端机型，我们拭目以待。

本周，HTC 推出了 HTC Desire 系列全新机型：HTC Desire 12s。该机子主要延续 HTC Desire 12 系列主打的平价入门智能手机定位，搭载八核心处理器、1300 万像素前后摄像头，支持 2CA 载波聚合，提供指纹识别、NFC、VoLTE 与 VoWIFI 功能等，外观有个性黑、清透灰及绽放红 3 种颜色。

HTC Desire 12s 设有 3GB+32GB 与 4GB+64GB 两种版本，官方建议售价分别为新台币 5990 元（约 RMB 1342元）、6990 元（约 RMB 1566 元），将于 2019 年 1 月上旬起陆续上市。

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