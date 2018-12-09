今年手机行业的头等大事之一，一定会包括“可折叠显示屏幕的智能手机即将问世”这件事情。当然，作为新鲜事物，无论是明年、后年和还是大后年，这种设备的价格可能都会十分昂贵，令想尝鲜的机友望而却步。不过，行业专家认为，到了 2025 年，全球每年至少将售出 5000 万部 AMOLED 可折叠显示屏的智能手机。5000 万这个数据，来源于全球知名的行业信息调研机构 IHS Markit 本月初发布的一份报告。这份新的分析报告认为，虽然今年我们只看到柔宇科技发布的全球首款可折叠智能手机，以及三星在其开发者大会上展示的可折叠样机，但可折叠手机未来不会只是一种噱头，而会成为一项成功的新技术，风靡全球，满足更多用户需求。

毋庸置疑，在初期阶段可折叠设备的价格会相当昂贵，只有对可折叠技术狂热需求的技术爱好者，以及乐于尝鲜且无负担的消费者才会购买。不过随着时间的推移，这类设备的价格会慢慢下降，并且良率和产能也将迎来新高，届时将会有更高的需求。IHS Markit 显示面板研究高级首席分析师 Jerry Kang 表示，“在头几年时间里，可折叠 AMOLED 显示面板的出货量可能不会增长得那么快，但预计面板的单位面积预计将会超过传统显示面板。”需要说明的是，可折叠显示面板也是柔性显示面板一种，但前者不等于后者，毕竟后者早就已经规模化量产了，我们在三星 Galaxy S9、iPhone X 和 XS 系列等设备上看到的屏幕，所采用的就是柔性显示面板，三星和苹果都在使用这种技术，目的是为了机身上做出更窄或更小的屏幕边框。

IHS Markit 在报告中所谈论就也是这种全新的可折叠的显示面板，而不仅仅是柔性显示器。但该机构认为，可折叠显示面板要想获得广泛应用，关键还要看设备厂商要努力去证明这项技术经得起日常使用的考验，其中也包含相对暴力的使用方式，例如有事没事就折叠两下当做消遣。该机构表示，虽然主流手机厂商承诺一定会推出可折叠手机以证明实力，但设备本身耐用性和设计上的限制，可能将会阻碍此类设备更广泛的应用。Jerry Kang 说：“可折叠智能手机就当前外观形式而言，可以提供更大如小尺寸平板一样大的显示屏，并塞进更大容量的电池，但即便如此，智能手机厂商对此类设备仍持谨慎态度。因为这种手机需要相当耐用，能够经得起反复折叠，而且还要足够轻薄。”

换句话说，早已宣称自己研发可折叠显示面板多年的三星，是究竟如何让自家的 Infinity Flex 面板克服上述障碍的问题，必然会成为 2019 年大家最感兴趣的讨论话题。另外，随着三星 Infinity Flex 面板横空出世，我们能看到或许不应只有可折叠智能手机，也许还会包括那种可以捆绑在手腕上设备，而这种设备会成为下一代智能手表也说不定。毕竟有了耐用性极高的可折叠屏之后，厂商能够设计出来的设备应该是我们从未想到的东西，

无论如何，经过多年的等待可折叠手机终于揭开面纱了，而领导市场的将会是当前第一大手机厂商三星。不出意外的，全球排行前列的手机厂商都会纷纷跟进，华为和 OPPO 已基本确定将参与其中，LG 也许最快明年 1 月的 CES 2019 就展示成品。相信等到 MWC 2019，我们能看到更多厂商展示所谓的可折叠设备样机。可以预见的是，随着主流手机制造商也涉足可折叠手机技术，并以此为卖点，未来苹果也会进入该领域中，因为当前苹果已经在内部关注到这项技术，并为此申请了诸多相关专利，相信以苹果雄厚的实力，没有人会怀疑苹果做不做得出可折叠手机。当然了，苹果并不急于求成，而是当自家产品准备好，足够完善的时候才选择发布，而不是简单地选择三星或 LG 或者其他面板厂商的 IP 方案。

很多人会问，可折叠手机到底是为什么要花这么长时间才做出来？其实柔性可折叠的显示面板已经存在十几年甚至更长的时间，但任何新技术从实验室里走出来，然后到消费可以在大街小巷的商店里买到这种设备的过程，必然面临着许多未知的技术挑战。简单的说，如何能够让 OLED 显示屏有效的折叠和量产是极其困难的事情，还不包括其他需要折叠的元件。早期 OLED 面板的脆弱性众所皆知，在显示面板生产工厂里或许很容易造出超高分辨率而且色彩鲜艳的面板，但这种面板可能存在坏点或其他缺陷，这就意味着良率和产能极低。2012 年的时候，每生产 1 块完美的 4K UHD OLED 电视面板，同时就有多达 9 块存在缺陷，这就迫使 OLED 电视厂商付出十分高成本来完成一款产品，所以当初 OLED 电视机为何那么贵的原因就是为了弥补成本。由于最初 OLED 良率不高，三星当时依然决定放弃 OLED 电视面板，转而专注于量子点技术，因此这也让 LG Display 成为当今大尺寸 OLED 面板的领导者，索尼生产的 Bravia OLED 电视所用的面板也是来自 LG Display。

随着时间的推移，OLED 显示面板的生产技术和流程得到了改善，如今即便是索尼的 OLED 电视也不那么贵了。至于小尺寸的 OLED 面板，例如 iPhone X 那块 OLED 屏幕，在该机子发布时良率已经可以达到 90% 以上，这是巨大的进步。不过，三星没有放弃 OLED 技术，而是精研小尺寸 OLED 面板。经过多年研发，如今也掌握了业界一流的高分辨率、广色域、可弯曲、柔性、可折叠的显示面板技术。说了那么多，我们到底能够从可折叠设备中期待些什么呢？实话说，对于未来没有人能给出确切答案，而且可以明确的一件事情便是，未来几年时间里，无论是三星、LG 还是华为，仍然不会将可折叠手机当做主流旗舰进行销售，而是当做实验性的小众产品，以新的产品线进行试点，至少在最初的阶段一定会是这样。

就已知的趋势而言，可折叠手机肯定不仅仅只是未来概念的噱头而已，而且还打破了屏幕大小只能与设备本身一样的界限，相当于在全面屏的基础上还增加了一个新的维度，为工作、交流和多任务处理开辟了新的途径。不过，实际应用会如何还要经历几代机型的不断进化才能确定，因为寻求新的应用方案以及解决新技术所碰到的问题需要时间。其实对于可折叠设备可能碰到的问题，相信不用解释大多数机友也能提出多个。例如，可折叠设备的续航如何？会不会两块屏幕耗电量双倍增长？如果塞进更多电池，这样的机子会不会十分厚重，不如今天的手机轻便？还有价格上会不会非常高昂，毕竟传闻三星可折叠手机 Galaxy F 报价要 RMB 1.2-1.5万元。另外，可折叠设备的实际用例呢？只是放大像平板一样吗？这类问题数不胜数。因此，我们回到开头点名的 IHS Markit 所提供的数据上来，该机构认为 2020 年到 2021 年可折叠设备会大幅增长，出货量会从几百万到 1700 多万部，到 2025 年会达到 5000 万。实话说这个预估数字并不夸张，而且反过来还说明了可折叠设备 7 年之后仍很难成为主流，因为世界前五大手机厂商手机出货量每年都超过 1 亿部，前三大厂商三星、苹果和华为更是以 2 亿为目标。

最后，你认为可折叠手机问世之后可能会存在哪些问题，价格？续航？便携性？耐用性？实用性？同时，在你看来可折叠手机走向成熟还需要多久？你会在未来几年时间里成为可折叠手机的用户之一吗？

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