在旧金山举办的 AI Day 活动上，高通正式发布了两款新的中端移动处理器骁龙 730 和骁龙 665，力求以更低的成本提供更多顶级特性。骁龙 730 是准旗舰平台骁龙 710 的升级版，采用三星 8nm LPP 工艺制造。骁龙 730 CPU 采用双核 Kryo 470（A76）加六核 Kryo 470（A55），主频分别为 2.2GHz、1.8GHz，号称性能提升 35%，这也终于解决了骁龙 710 CPU 还不如骁龙 675 的尴尬。GPU 则小幅升级到 Adreno 618，另外还有个鸡血版骁龙 730G，GPU 频率更高，号称在部分骁龙优化游戏中性能可提升最多 25%，支持具有 1440p 显示屏的手机，并提供 960fps 的慢动作视频。骁龙 730 集成带张量加速器的最新 Hexagon 688 DSP，Spectra 350 计算机视觉图像信号处理器和 X15 LTE 调制解调器，并支持 Wi-Fi 6。搭配高通第四代 AI 引擎，有助于给非旗舰设备带来人工智能处理和图像功能，AI 处理性能提升 2 倍。骁龙 665 是前年推出的主流手机明星级平台骁龙 660 的升级版，采用三星 11nm LPP 工艺制造。CPU 仍然是四个 Kryo 260（A73）、四个Kryo 260（A53），频率分别为 2.0GHz、1.8GHz。GPU 图形核心变化显著，从 Adreno 512 升级为 Adreno 610，支持 Vulkan 1.1，可节省 20% 的功耗。骁龙 665 同时集成了 Heagon 686 DSP、Spectra 165 ISP，后者支持最高 4800 万像素单摄，并支持三摄。高通也宣称其 AI 性能快了两倍。预计搭载骁龙 665、骁龙 730 和 730G 的手机将于 2019 年中期上市。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。