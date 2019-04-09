威锋网 4 月 10 日消息 今天下午 2 点，OPPO 在上海召开发布会，正式推出了全新 Reno 系列新品：Reno 标准版和 Reno 10 倍变焦版。标准版搭载骁龙 710 处理器和 4800 万像素摄像头，从 2999 元起售。10 倍变焦版搭载骁龙 855 处理器，以及更好的散热技术、4800 万像素摄像头、广角镜头、10 倍变焦技术、线性马达和双频 GPS 等，从 3999 元起售。本次发布会主题演讲主要由 OPPO 副总裁沈义人负责。发布会一开始他就表示，OPPO 已经走过了十年，在过去十年间 OPPO 走进了全球 40 多个国家和地区，并拥有 2.5 亿用户。现在是 OPPO 第二个十年的全新开始，OPPO 将迎来全新的企业发展阶段和全新的品牌形象，在 2019 年将 OPPO 投入 100 亿研发成本，围绕 5G、AI、影像、云、新材料这 5 大技术展开。

回到 OPPO Reno 系列新机的主题上来。在设计方面，OPPO Reno 系列采用了正面无刘海的真全面屏以及双玻璃设计方案，外观上的主要变化在于背部。OPPO 称，Reno 摄像头被置于一面完整的 3D 玻璃之下，镜头无凸起，通过点缀 O-Dot 陶瓷点微托起摄像头，保护镜头，并且摄像头、Logo 和所有文字元素收纳在中轴线上，更具美感。

OPPO 延续了自家在色彩运用上的长项，因此依然为 Reno 系列带来了渐变色 ，这一次有极夜黑、雾海绿、薄雾粉和星云紫配色。沈义人表示，OPPO 在玻璃下的颜色表层做了磨砂处理，让颜色的观感更柔和。而在雾海绿和薄雾粉上，通过创新的局部 A G雾面蚀砂工艺，让雾面与亮面玻璃巧妙搭配，视觉与触觉完美结合。 ​​​​

Reno 标准版和 Reno 10 倍变焦版机身大小有所不同。标准版更小、更薄（9.0mm）、更轻（185g），正面采用的是一块 6.4 英寸 2340x1080 像素的 AMOLED 屏幕，像素密度为 402ppi，对比度为 100000:1，可覆盖 97% NTSC 和 DCI-P3 色域。10 倍变焦版更大、更薄（9.3mm）、更重（210g），采用的是 6.6 英寸 2340x1080 像素的 AMOLED 屏幕，像素密度为 387ppi，对比度为 60000:1，亮度最高 430nit，可覆盖 100% NTSC 和 DCI-P3 色域。

不过，Reno 标准版和 Reno 10 倍变焦版这两块屏幕都覆盖有康宁第六代大猩猩玻璃，屏幕的峰值亮度都是 430nit，屏占比也是相同的 93.1%，支持光感屏幕指纹技术，同样经过德国莱茵 TÜV 低蓝光护眼认证，号称蓝光过滤量高于 56%，低亮无频闪。两版本​​​​只是下巴边框宽度上略有一点点差异，标准版为 3.49mm 超窄下巴，而 10 倍变焦版下巴宽为 3.5mm。

相信看过之前爆料的机友，应该知道为何 Reno 系列能够实现真全面屏了，那是因为 OPPO 在机身顶部设计了一个“侧旋升降结构”，在这里面巧妙地塞进了前置摄像头、前置柔光灯、听筒、后置闪光灯等元器件。沈义人表示，侧旋升降结构采用 11°的黄金转角设计，能够以 0.8 秒时间优雅旋出，并且测试中符合超 20 万次使用标准，设有智能跌落保护确保镜头安全。

性能方面，Reno 标准版和 Reno 10 倍变焦版的机身配置也不相同。Reno 标准版搭载的是高通骁龙 710 八核芯片，CPU 最高主频 2.2GHz，集成 Adreno 616 GPU。而 Reno 10 倍变焦版搭载了今年旗舰级标配的高通骁龙 855 八核处理器，CPU 最高主频 2.8GHz，集成 Adreno 640 GPU，并采用了导热凝胶+石墨片+铜管液冷的三重散热技术。

其他方面，Reno 标准版配备了 4065mAh 大电池，Reno 10 倍变焦版为略小的 3975mAh 电池，两个版本都支持 VOOC 闪充 3.0 技术，并配有蓝牙 5.0 技术和 USB Type-C 接口，支持 Hi-Res + Dolby Atmos 杜比全景声，支持可动态调节 Wi-Fi、4G 网络的 SLA 多态网络加速技术。

不过，10 倍变焦版没有设计 3.5mm 耳机插孔，但增加了标准版不具备的双频 GPS 和线性马达。

拍照方面，OPPO 表示这一次主推真实的、清晰的拍摄，所以配备了准备已久的 4800 万像素主摄像头和 10 倍混合变焦技术。当然了，标准版在后置摄像头上还是简配，主要由 4800 万像素 IMX586 与 500 万像素传感器组成双摄，主摄配备了 f/1.7 光圈的镜头，支持 AF、闭环马达、像素聚合技术，500 万像素副摄负责景深效果，配 f/2.4 光圈。前置摄像头为 1600 万像素，配 f/2.0 光圈镜头，支持 AI 美颜、面部识别和 HDR。

Reno 10 倍变焦版的后摄配置则是 4800 万像素主摄 + 1300 万像素长焦 + 800 万像素超广角组成的三摄全焦段影像系统。主摄配置与标准版相同，1300 万像素传感器配备的是潜望式长焦镜头，f/3.0 光圈，提供棱镜防抖，而 800 万像素的广角镜头搭配的是 f/2.2 光圈镜头，可拍 120 度广角。这组三摄拥有从超广角到长焦的多重视野，实现16-160mm “全焦段”覆盖，并配备双 OIS 光学防抖，支持 10倍混合光学变焦，支持激光对焦、PDAF 相位对焦。前置摄像头与标准版相同。

OPPO 官方在现场展示了 10 倍变焦的效果，大概如下：

另外，无论是 Reno 标准版还是 Reno 10 倍变焦版，OPPO 都为两者提供了软件上的新技术，包括超级夜景 2.0 和全新人像风格功能。超级夜景 2.0 主要依赖于索尼 IMX586 4800万超清主摄，然后配合复合多帧降噪和 HDR 技术实现降噪、手持防抖、提升动态范围等一系列优化来实现。

系统方面，Reno 标准版和 Reno 10 倍变焦版均预装了基于 Android 9 开发的 ColorOS 6，带来全新的“无边有界”设计，内置 Hyper Boost 加速引擎和 Breeno 智能助理。OPPO 还为 Reno 系列加入了多功能 NFC，支持全国多个城市地铁、公交，支持非加密门禁卡录入使用。OPPO 表示，自家的 OPPO Pay 即将开启公测。

最后是售价和上市日期，OPPO 全新 Reno 标准版的 6GB + 128GB 机型售价 2999元，6GB + 256GB 售价 3299 元，8GB + 256GB 售价 3599 元。Reno 10 倍变焦版的 6GB + 128GB 机型售价 3999 元，6GB + 256GB 售价 4499元，8GB + 256GB 售价 4799元。OPPO 表示，Reno 标准版将会在 4 月 19 日开售，而 Reno 10 倍变焦版要等到 5 月中上旬才能正式上市。



























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