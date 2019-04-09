4 月 12 日消息 昨天，华为在上海召开 2019 华为春季新品发布会，在本次发布会上正式推出了华为 P30 系列智能手机的国行版本。此前 P30 已经在巴黎正式发布过，因此这一次发布会的重点在于公布国内的上市日期和零售价格。根据会场消息，华为 P30 系列将从 3988 元起售。本次发布会由华为消费者业务 CEO 余承东负责主题演讲，一开场他就分享了华为 P30 系列自巴黎首次亮相后收获的一大波国际奖项和媒体好评。例如，华为 P30 获得了摄影界的奥斯卡大奖，也就是世界影像协会的大奖：“年度最佳拍摄手机”。余承东称，P30 Pro 超过了 Mate 20 Pro，又上了一个新的台阶，进入“未来影像时代”。

余承东详细介绍了华为 P30 系列的多个主打卖点。首先在设计方面，余承东表示 P30 采用了极致工艺，整机比苹果最新一代 iPhone 任何一款机型都更紧凑，边框超窄，尤其是 P30 Pro 实现了更小的边框及更大的屏幕，6.1 英寸的 P30 机身宽度能够比 iPhone XR 窄很多，整整窄了 4.3mm，与 5.8 英寸的 iPhone XS 非常接近。

余承东称，P30 不仅边框更窄，而且还拥有更大的电池，同时机身重量还更轻，长期放在手上没有压力。P30 Pro 同样拥有非常极致的尺寸，6.47 英寸比 iPhone XS Max 屏幕还大一点的情况下，宽度窄了整整 4mm，这是非常不容易的事情，而且极致紧凑设计之下重量更轻，有更好的握感。

华为 P30 系列采用的是新一代珍珠屏，拥有超小刘海和超窄边框。其中华为 P30 Pro 采用无音孔设计，融入创新屏内指纹技术，还提供 IP68 等级的防护性能。在背部，华为 P30 系列采用了纳米级光学镀膜工艺，将“光影幻境”融入其中，这一次提供有天空之境、赤茶橘、珠光贝母、亮黑色、极光色多种配色。

在 P30 系列发布之后，很多人问余承东为什么 P30 Pro 不像 Mate 20 Pro 那样使用 2K 分辨率的屏幕。余承东对此解释称，在这样一个尺寸的手机里面，FHD+ 的分辨率已经足够消费者使用了，它相比 2k 带来的好处是更低的功耗，更长的续航能力，实现续航上的价值，让更多用户可以更长时间去摄影照片。

P30 系列的最大卖点是“未来影像”。余承东表示，摄影发烧友通常带有很多专业的设备，一般买一个专业的单反都配多个镜头，至少三四个，包括广角镜头、超广角镜头、长焦镜头、定焦镜头、大光圈镜头等，还有些买了夜视仪，深度信息仪以及专业的录像机等。但华为把这些专业的设备融入到了 P30 里面，改写摄影规则，开启未来影像。

P30 背部采用的是后置徕卡三摄，由 4000 万像素超感光摄像头（广角，f/1.8光圈）+1600 万像素超广角摄像头（f/2.2光圈）+ 800 万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，OIS）组成，支持自动对焦（激光对焦/相位对焦/反差对焦），支持 AIS 防抖。

P30 Pro 则是后置徕卡四摄，由 4000 万像素超感光摄像头（广角，f/1.6光圈，OIS）+2000 万像素超广角摄像头（f/2.2光圈）+ 800 万像素超级变焦摄像头（f/3.4光圈，OIS）+ 华为 Time-of-Flight（ToF）摄像头组成，也支持自动对焦（相位对焦/反差对焦），支持AIS防抖。

余承东介绍到了 P30 Pro 摄像头升级的重点，即在全球首款徕卡四摄影像系统之内，提供了全球首创的基于 RYYB 的传感器和业界领先的传感器尺寸，并在超高感光度、光圈全面升级，再度刷新移动影像的界限。

余承东表示，过去 40 年摄影行业用的都是 RGGB 传感器（红绿绿蓝），但是我们采用 RYYB 传感器（红黄黄蓝），为什么要这样用？因为 RYYB 这种传感器相比 RGGB 带来了超过 40% 进光量的提升。黄色的信息里包含了绿色和红色，通过手机的 ISP 来提取和处理这种色彩信息，从而能带来超过 40% 的进光量的提升，相比上一代是非常巨大的提升。

他接着表示，P30 系列采用了 1/1.7 英寸传感器，这个大底子是拍照提升的最关键的要素，比其他的旗舰手机（iPhone XS Max 和 Galaxy S10 Plus）大了 125%，大了很多。同时，加上了 RYYB 两项技术加起来，超感光的能力提升巨大。

余承东说，之前自己的 P20 Pro 已经赶上了专业单反的感光能力，ISO 感光度达到了 102400，而今天全新的 P30 感动度达到了 204800，已经完全超越了单反的感光能力。

为了表现 P30 超级“夜视眼”的能力，余承东现场展示了很多对比样片，包括 1Lux 暗光环境，不允许打闪光灯的敦煌莫高窟壁画，南非纳米比亚星空等场景下，完全战胜了苹果 iPhone XS Max 和三星 Galaxy S10 Plus。











余承东说，华为 P30 不仅仅是夜视仪，还是彩色的夜视仪，不仅能够拍出夜晚眼睛是看不到的东西，而且能拍出色彩出来，很多夜视仪都是黑白的，而华为的是彩色的夜视仪。他接着表示，P30 Pro 的 ISO 感光度更是达到了 409600，更上一个台阶。

不出意外，余承东也准备了 P30 Pro 与 iPhone XS Max 和 Galaxy S10 Plus 的样片对比。结果就是，在没有打闪光灯的情况下，华为 P30 Pro 完胜任何竞争对手，甚至一些还是在普通模式而非长曝光和夜景模式的情况下拍出，包括银河系星空。















在拍照方面华为 P30 系列还有一项完胜竞争对手，那就是变焦能力。其中 P3 后置摄像头支持 3 倍光学变焦、5 倍混合变焦和 30 倍数字变焦。而 P30 Pro 得益于潜望式长焦镜头（超广焦段 16mm-1343mm），不仅支持 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦，而且还能实现 50 倍数字变焦。

余承东称，P30 Pro 完全超越业界所有旗舰手机，超越人眼，实现望远镜功能。

华为 P30 系列在超微距拍摄方面依然超越竞争对手 iPhone XS Max 和 Galaxy S10 Plus，可实现 2.5mm 的对焦距离。

余承东说，其他旗舰手机靠近以后就没办法对焦拍摄了，但 P30 系列可以拍摄，实现类似“显微镜”的效果。具体对比样片如下所示：

总之，在 DxOMark 的评测中，P30 Pro 再度刷新最高纪录，达到了新的高度， P30 Pro 总分达到了 112 分，排行榜上前四有三家是华为。

在性能配置方面就不多介绍了，P30 系列搭载的是与 Mate 20 系列相同的麒麟 980 芯片，主要在于软件上的优化，例如华为不断强调的 EROFS 超级文件系统，改进之后随机读取性能提升了 20%，节省了 14% 的 空间，但这一次发布会余承东重点介绍的是革命性突破的“方舟编译器”。

余承东详细介绍了方舟编译器，他表示安卓以前的编译器都是“边解释边执行”，执行效率低下，而方舟编译器解决了这种的低效率、不流畅和卡顿问题，经过架构级优化后性能显著提升，可让系统和应用直接顺畅的执行。结果就是系统的流畅度提升超过 24%，系统的响应超过 4% 的提升，第三方应用的操作流畅度有超过 60% 的提升。

余承东还呼吁，全球的 app 开发者尽快使用华为方舟编译器，把应用程序重新编译一下，在无需要重新开发仅重新编译之后，应用程序的运行速度、流畅度都能得到极大的提升。余承东还宣布，华为的方舟编译器面向业界开源，这将是安卓操作系统历史上一个非常大的里程碑啊。

最后是售价和上市日期，华为全新 P30 的 8GB + 64GB 机型售价 3988 元，8GB + 128GB 售价 4288 元，8GB + 256GB 售价 4788 元。P30 Pro 的 8GB + 128GB 机型售价 5488 元，8GB + 256GB 售价 5988 元，8GB + 512GB 售价 6788 元。华为表示，P30 系列手机将从 11 日 18 点 08 分起正式上市。

华为 P30 系列主要规格配置如下。

华为 P30：芯片：HUAWEI Kirin 980 八核芯片，集成 Mali G76 GPU屏幕：6.1 英寸 OLED，2340×1080 FHD+，DCI-P3 色域运行内存（RAM）：8GB机身储存（ROM）：64/128/256GB（支持 NM 存储卡扩展）摄像头：4000万像素超感光摄像头（广角，f/1.8光圈）+1600万像素超广角摄像头（f/2.2光圈）+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，OIS），前置 3200 万像素（f/2.0光圈）电池容量：3650mAh，支持 4.5V/5A 或 5V/4.5A 快充操作系统：EMUI 9.1.0（基于 Android 9）网络支持：移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G，全网通，双卡双待双4G其他：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac，双频 GPS，蓝牙 5.0，USB 3.1 GEN 1 Type-C 接口，NFC机身尺寸：149.1mm x 71.36mm x 7.57mm机身重量：165g

华为 P30 Pro：芯片：HUAWEI Kirin 980 八核芯片，集成 Mali G76 GPU屏幕：6.47 英寸 OLED，2340×1080 FHD+，DCI-P3 色域运行内存（RAM）：8GB机身储存（ROM）：128/256/512GB（支持 NM 存储卡扩展）摄像头：4000万像素超感光摄像头（广角，f/1.6光圈，OIS）+2000万像素超广角摄像头（f/2.2光圈）+800万像素超级变焦摄像头（f/3.4光圈，OIS）+华为 ToF 摄像头，前置 3200 万像素（f/2.0光圈）电池容量：4200mAh，支持 10V/4A 超级快充，支持 15W Qi 无线快充操作系统：EMUI 9.1.0（基于 Android 9）网络支持：移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G，全网通，双卡双待双4G其他：Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac，双频 GPS，蓝牙 5.0，USB 3.1 GEN 1 Type-C 接口，无线方向充电，NFC，无线方向充电机身尺寸：158mm x 73.4mm x 8.41mm机身重量：192g

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