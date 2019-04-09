4 月 12 日举行的 Next@Acer 活动上，Acer 宏碁多款笔记本电脑和显示器新品纷纷亮相。笔记本方面，包括 TravelMate 轻薄本、Nitro 暗影骑士游戏本、Predator 掠夺者电竞本和专为创作者设计的高端笔记本品牌 ConceptD。其中最引人瞩目的当属宏碁掠夺者 Helios 700 游戏本，这款电脑采用独特的 HyperDrift 键盘，这一键盘可以向用户侧滑动以此露出键盘位置的风扇，键盘滑出之后自然形成一个键盘托，而触控板刚好就在这一键盘托位置，更符合人体工学。在配置上，掠夺者 Helios 700 最高将会搭配全新的九代 i9 酷睿处理器，显卡则采用 RTX2070 或 RTX2080，不过具体的处理器和显卡型号宏碁并未公布，售价方面宏碁也没有透露太多。

宏碁还发布了掠夺者 Helios 300 游戏本以及暗影骑士 7 和暗影骑士 5 两款游戏本。其中 Helios 300 屏幕采用了窄边 144Hz 1080P 显示屏，采用英特尔九代处理器和英伟达 RTX 2070 Max-Q 显卡，设计上相比于 Helios 700 保守很多。暗影骑士系列新品则是比较中规中矩的游戏本了。同时，宏碁宣布推出专为创作者设计的全新高端笔记本电脑品牌 ConceptD，在这里笔记本变成了更专注的设备，用于专业视频编辑和插图。三款 ConceptD 笔记本电脑包括：ConceptD 9，ConceptD 7 和 ConceptD 5。ConceptD 9 是该系列的旗舰产品，宏碁表示它专为绘图和 3D 工作而设计。它采用 Ezel Aero Hinge 双轴承设计，4K UHD 显示屏和内置的 Wacom 手写笔支持，可以像镜子般随意翻转，变作笔电、平板等多种形态，ConceptD 9 也应用了宏碁在游戏笔记本电脑方面的经验，例如 3D Aeroblade 风扇等内部配置。该笔记本确切的规格尚未公布，但宏碁承诺为这款笔电提供顶级的英特尔处理器和 Nvidia 显卡。

ConceptD 7 尺寸较小，配备 15.6 英寸 4K 屏，功能略逊一筹。它采用第 9 代 i7 处理器和 RTX 2080 Max-Q GPU 或 RTX 2060，存储和 RAM 选项则与 ConceptD 9 相当。它也更像传统的笔记本电脑外形，缺少 ConceptD 9 提供的可转换屏幕和 Wacom 笔支持。ConceptD 5 提供了更低价格的选择，与 ConceptD 7 一样，它也是 4K 15.6 英寸屏幕，配置降到 AMD Radeon RX Vega M 显卡和第 8 代 i7 和 i5 处理器。RAM 限制为 16GB 或 8GB，存储选项包括 256GB，512GB 或 1TB SSD。它也是三款 ConceptD 笔记本电脑中体积最小，重量最轻的笔记本电脑。发布会上宏碁还发布了最新的 Predator 游戏显示器。这款 43 英寸 4K UHD 显示屏号称具有 144Hz 的可变刷新率，最高分辨率为 3840 x 2160，还兼容 PC 游戏的 AdaptiveSync 技术，率先在国内发售。

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