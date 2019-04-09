



不久前我们报道了亚马逊正在筹备搭载自家语音助手的无线耳机产品，而苹果 AirPods 以及初代同类产品打开的这块市场堪称诱人，又一家巨头被透露即将入局。



来自 thurrott 网站报道，微软计划在 Surface 品牌下推出一对无线入耳式耳机，并将其作为苹果 AirPods 的直接对手。这款耳机目前正在开发中，开发代号为“Morrison”。这不是微软第一次开发和销售自己的耳机，微软商城就有 Surface Headphones 在售，价格 349.99 美元（国行 2,808 元）。



Surface Headphones 是无线头戴耳罩式耳机，具有主动降噪，支持快充，Swift Pair 蓝牙快速配对等功能。而新的入耳式耳机可能会延续 Surface Headphones 中的这些主打功能，并且作为技术对抗，微软也会给它集成语音助手 Cortana，消息称新耳机还会增加“一种改善手机和耳塞之间互动的方法，使手机上的阅读内容更容易”。



目前，新耳机的名称尚未确认，但据说“Surface Buds”这个简单的绰号已在公司内部普遍使用。



自智能手机取消 3.5mm 耳机接口后开始真正进入市场，以 AirPods 为代表的 TWS（True Wireless Stereo 真无线立体声）耳机如今已经打开了新的市场窗口，庞大的需求、高额的毛利令其市场潜力巨大。TWS 取代传统有线耳机，以智能手机标配出现成为一种不可逆转的趋势，媒体估计未来 TWS 将达到年出货 15 亿副以上的规模，超过智能手机。

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