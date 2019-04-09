近日，日本雅马哈集团的音频部门宣布集成苹果的 AirPlay 2，并称在本月晚些时候的软件更新后，将有 14 款产品支持 AirPlay 2。雅马哈在新闻稿中表示，届时会有一系列无线扬声器、AV 接收器和家用音响等产品兼容 AirPlay 2，于 4 月底发布固件更新。这一系列产品包括雅马哈旗下 MusicCast 20 和 MusicCast 50 无线音箱、MusicCast BAR 400 音箱、RX-A 80 系列、RX-V 85 系列 AV 接收机、RX-S602 AV 接收机、ATS-4080 音箱、TSR-7850 AV 接收机、CX-A5200 AV 前置放大器/处理器、XDA-QS5400 多室流媒体放大器将进行升级。除了 AirPlay 2，雅马哈将把 Qobuz 高分辨率流媒体服务和 Spotify 免费连接到上述硬件。支持 AirPlay 2 就意味着允许 iPhone、iPad 和 Mac 用户将照片、视频和音频直接推送或投射到雅马哈的相关设备上。雅马哈还表示，4 月 16 日对 MusicCast 应用进行更新，新版 MusicCast 将允许用户通过 Android 或 iOS 设备向 MusicCast 硬件发出语音命令。相信在不久的将来，还会有更多厂商、更多设备加入到苹果的共赢生态中。

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