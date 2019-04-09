



根据广东省文化和旅游厅的公示信息，确认腾讯科技公司将代理任天堂游戏主机 Nintendo Switch 国行版。



广东省文化和旅游厅今天发布了《2019年第一季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录》公示，可以看到腾讯科技（深圳）有限公司将代理 Switch 主机，其中《新 超级马里欧兄弟U 豪华版（体验版）》归类为 B 类主机游戏-手持类电子游戏机。









Nintendo Switch（简称 NS）是任天堂于 2017 年 3 月首发的新游戏主机，采用家用机/掌机一体化设计，可以在三种形态中转换使用。其中港版 NS 于 2017 年 3 月 3 日发售，台版于 12 月 1 日发售。《时代》评 2017 十大数码产品，NS 力压 iPhone X 登顶。由于 NS 不锁区，中文游戏多，第一方大作质量上乘，所以在国内国外销量都相当火爆，加上任天堂在 NS 平台采取了拉拢第三方游戏和独立游戏的积极态度，游戏阵容也相当丰富。目前 NS 平台已有超过 160 款游戏宣布支持中文。同时 NS 主机已于 2019 年 1 月 29 日起支持中文系统语言，包括简体中文与繁体中文。

此次腾讯科技将代理国行版任天堂 Switch 的消息尘埃落定，尽管国行版的发售时间、价格等具体消息尚未揭露，但无疑已经让众多国内玩家倍感振奋。这意味着中国大陆市场时隔多年后再度被正式纳入任天堂版图，相信今后，中国玩家的选择将对这家业界顶级老牌游戏厂商产生举足轻重的影响。

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