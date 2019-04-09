



三星折叠屏手机 Galaxy Fold 在媒体解禁仅仅两天后，首批拿到设备的评测媒体就已经遇到多个问题，而问题几乎全部出在折叠屏上。



The Verge，彭博社和 CNBC 等外媒报告了他们周一拿到的 Galaxy Fold 评测机所出现的屏幕故障。



这些媒体表示，Galaxy Fold 在使用后屏幕折叠处开始出现小幅凸出，导致屏幕扭曲变形，OLED 屏上还留下了一条明显的折痕破损线。







而这还不是令人担忧的，更令人担忧的是柔性面板在 Galaxy Fold 暴露了致命性缺点。其屏幕上有一层塑料膜，但由于没有明确的说明，很容易被当成一般手机出厂上带有的塑料保护膜撕掉，撕掉的结果就是导致屏幕直接坏死。而三星的回应是，这层塑料膜不是保护膜，不要撕掉。







The Verge 报道 Galaxy Fold 屏幕有一半区域出现黑屏无法显示、闪屏等现象。







作为全球首款率先上市的折叠屏手机，三星 Galaxy Fold 在美售价达 1980 美元（约合人民币 13300 元），尽管价格昂贵但人气依旧火爆，上架预售后迅速售罄。



为了打造这款创新性的手机，三星采用了柔性 OLED 面板，用灵活的“复合聚合物”取代了玻璃面板，但是这种材料被普遍认为耐用性不如玻璃面板。



截至目前，三星官方尚未发表评论，并正在努力为更多媒体提供新的 Galaxy Folds。目前尚不清楚问题的普遍程度，这些评测机可能都属于同一批次生产。同时，目前也并不清楚这些问题是否会影响本月晚些时候正式面向消费者出货的 Galaxy Folds。





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