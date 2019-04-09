据华尔街见闻报道，三星电子就折叠屏手机故障报道回应称，揭下 Galaxy Fold 主屏保护膜可能导致屏幕损坏，将全面调查故障手机，确定问题根源。目前，三星 Galaxy Fold 仅提供给各大媒体机构评测使用，而收到评测机的媒体很多遇到了屏幕问题，包括折叠处凸起、出现明显折痕、屏幕小幅扭曲变形。还有外媒称在使用两天之后，手机出现了只有半个屏幕显示的情况，其中有一例是在撕掉了主屏保护膜之后出现的问题，还有一例是在没有撕掉保护膜的情况下坏掉的。有业内人士表示，这有屏幕表面的一层膜是 PI 材料，它本来就是屏幕的一部分。而三星 Galaxy Fold 的包装盒进行过提醒，三星官方表示，屏幕表面的那层保护膜不能撕掉，一旦撕掉就会出现问题。下周，三星 Galaxy Fold 就将正式登陆美国市场，然而就在开售前夕曝出这种问题引起了广泛的关注。随后，三星公司也回应了此事，三星官方表示：“我们将会亲自对这些设备进行详细的检测，从而找到此情况出现的原因。”三星还指出，这些 Galaxy Fold 样机是提供给媒体进行评测所用的。言下之意是目前存在的故障并未影响消费者体验，但如果无法快速排查原因并修复这些故障，Galaxy Fold 依旧存在正式向消费者交货后的故障担忧。

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