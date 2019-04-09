4 月 18 日，亚马逊正式宣布将关闭其中国国内电子商务业务。旗下第三方卖家交易开放截止到 7 月 18 日，意味着这家最早在中国开展电子商务的公司，最终退出与阿里巴巴、京东等中国大型电子商务巨头竞争，而要轮起先来后到，阿里和京东都算是亚马逊的“徒弟”。亚马逊在采访中坦承了面对阿里巴巴和京东等中国电子商务竞争对手的失败，但仍将继续在中国发展海外购、全球开店、Kindle 和云业务等重点业务。亚马逊在相关声明中称：“过去几年，我们在发展中国在线零售业务的同时，也一直强调跨境销售的重要。他们对来自世界各地高品质商品的需求快速持续增长。鉴于我们开展的全球业务，我们相信亚马逊有能力为他们提供服务。”15 年前，亚马逊以并购者的身份高调进入中国，在 2004 年亚马逊年销售额已经达到 70 亿美元的时候，淘宝的年销售额仅有 10 亿元人民币，当当、京东更是分别仅有淘宝的十分之一和百分之一。2014 年，中国电商行业进入跨境元年，天猫国际、聚美优品、网易考拉、洋码头、小红书等跨境电商平台先后斥重金并疯狂投入资源。据悉，面对中国的唯品会、拼多多等电商平台的崛起，亚马逊中国市场份额从 20% 跌至不足 1%。而根据华尔街的数据，天猫以及京东去年占据中国电商市场份额的 81.9%，而亚马逊的份额仅为 0.6%。而网易考拉、天猫国际在跨境电商交易中占据前两位，亚马逊被挤出前五。而此间则有媒体报道，网易考拉将合并亚马逊中国海外购业务，双方或采取换股方式。如果合并完成，亚马逊将网易考拉旗下运营，以求继续在华获得利润。但截止目前，亚马逊和网易方面均回复“不予置评”。相关报道中还提到，许多科技公司在与中国国内竞争对手的正面交锋中，都坦然地承认自己的失败。eBay 在向中国国内服务投资数亿美元之后，同样铩羽而归，并在三年后卖掉了中国业务。而多年来努力吸引中国顾客的沃尔玛，同样将自己中国业务转入京东。电子商务之外，Facebook、优步其他科技公司也都有类似的结局。亚马逊退出中国电商市场，再次证明海外巨头在中国易患水土不服。

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