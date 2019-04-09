据日经新闻（Nikkei）报道，任天堂将于今年秋季推出廉价版 Switch。正如之前报道的，这款设备可能会更小，适合便携式游玩。不过日经新闻表示，新款 Switch 将保留视频输出功能，仍旧可以接电视玩。此前已经有多种消息在传廉价版 Switch，包括不再有分离式手柄而是手柄与主机合体化，更有称廉价版 Switch 会用类似 3DS 的翻盖式设计等等。不过，从任天堂对 Switch 倾注的设计理念看，这款游戏机对玩家最大的意义就在于其多变的形态可以适应各种使用场景，包括连接电视机变成家用主机，两端接上手柄变成便携式掌机，将手柄分离出来即可与朋友一起合作等等。如果对这一理念做出改变，Switch 可能也就失去了“Switch”（转换）的意义。所以我们更倾向于传说中新出的 Switch Lite 主要是对机型尺寸和厚度做出改变，其底座有可能做成独立小型插座，体积大约只有充电头大小，从而节省空间，方便携带。

除此之外，日经新闻还表示，任天堂同样有计划推出更强大的下一代版本 Switch，并进行功能上的重大改进，但是由于这需要较长时间攻克研发技术的难题，所以它不会那么快到来。本周我们为大家报道了任天堂 Switch 国行版将由腾讯代理并且已经过审的消息。日前华尔街日报报道，任天堂发言人已经确认他们将与腾讯联手，把这款游戏机正式带入中国。距离上一台任天堂国行游戏机——神游 3DS XL 2012 年正式公布，到现在已经过去了 2300 多天。晚来总比不来好，遗憾总有得到弥补的那一天，中国玩家们终将要迎来三大主机国行齐聚的时刻，的确令人欣慰。受 4 月 18 日中国行货版 Switch 确认的影响，任天堂美股高开高走，当日报收美股 42.88 美元，涨幅达 10.74%。日股开盘也应声而涨，按趋势可以回到每股 4 万日元的盛况。看来资本也深知大陆市场+腾讯合作对于任天堂意味着什么。

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