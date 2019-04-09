上周，我们报道了全球首款折叠屏手机三星 Galaxy Fold 在媒体解禁后很快出现大规模的屏幕故障，引发普遍关注。在距离 Galaxy Fold 在美国发售不到一周的时间里被曝严重故障，无疑对三星和三星旗下这款新品都产生了一系列负面影响。据悉，三星中国方面昨日确认因「场地问题」取消了原定于 4 月 24 日于上海召开的 Galaxy Fold 国行版发布会活动，新的发布时间并未公布。而美国上市时间没有变化，依旧是 4 月 26 日。目前，拿到 Galaxy Fold 的媒体和科技作者基本都已经发表了较为综合性的评测，Galaxy Fold 作为首款折叠屏手机充满新鲜感，屏幕显示效果也不错，但都无法掩盖使用后出现的不同程度的屏幕问题，最为普遍的是屏幕折痕，虽然不甚明显，但从某些角度还是可以看到折痕存在。

Galaxy Fold 的折叠形态看起来比较笨拙，仿佛两台智能手机叠放在一起，厚度和美观度都让人不太舒服。但媒体质疑最多的还是其屏幕技术的成熟性，Galaxy Fold 多次折叠后容易出现屏幕表面薄膜凸起，造成屏幕变形扭曲，据悉该薄膜是特殊的聚合物层，由日本住友化学株式会社提供，用于保护三星自产的柔性 OLED 折叠屏。此前由于一些首批评测者误认为其是出厂膜而撕掉，造成了屏幕坏死。the verge 发现 Galaxy Fold 在滑动屏幕时会出现「果冻屏」现象，屏幕两侧的滚动速度不一样。

三星官方对此事件的回应是会全面调查原因，解决故障。以下是三星公关声明：“通过向媒体提供有限数量的早期 Galaxy Fold 样本供审查，我们收到了一些关于所提供样品主要显示的报告。我们将亲自检查这些单位，以确定问题的原因。另外，一些评论者报告已经移除了显示器的顶层，导致屏幕损坏。Galaxy Fold 上的主显示屏具有顶部保护层，该保护层是显示器结构的一部分，旨在保护屏幕免受意外划伤。取下保护层或在主显示屏上添加粘合剂可能会造成损坏。我们将确保将这些信息明确传达给我们的客户。”不幸的是，对于三星而言，潜在的问题没有解决，4 月 26 日在美发售已是迫在眉睫。外媒表示，如果 Galaxy Fold 正式上市后再次出现故障，那么不可避免将面临召回，重演当年 Galaxy Note 7 因电池爆炸大规模召回的悲剧——唯一比较乐观的是 Galaxy Fold 发售数量很少。VentureBeat 专栏评论：优秀的产品旨在防止故障，硬件和软件都是如此。厂商应该做的是尽可能少地向客户提供说明和警告，同时在任何时候告知，用户之所以会做错是你的失败，错不在用户。三星目前的最好办法就是推迟发售，否则一旦出现更大问题，结果只会更糟糕。Slash Gear 评论：科技公司追求革命性的创新没错，但依然要以用户体验为主。仓促推出不成熟的设备只会砸了自己的招牌。

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