华为现已是全球最大的电信设备制造商，正努力引领下一代 5G 网络技术。本周一，华为在上海汽车展上推出了全球首个汽车行业 5G 通信硬件 MH5000，宣布自己将成为该自动驾驶技术领域的重要供应商。华为在声明中表示，其已经开发出世界上第一款高速、高质量的 5G 汽车模块 MH5000，该模块基于今年一月推出的巴龙 5000 5G 基带，协同高度集成车路的 C-V2X 技术。作为未来智能汽车运输的重要通信产品，MH5000 汽车模块有助于实现今年下半年 5G 网络技术在汽车行业商业化，推动汽车行业迈向 5G 时代，推动未来全球汽车行业及智能驾驶/无人车的发展，真正实现「车联网」与「人车互联」。据了解华为 MH5000 5G 车载模组所采用的的 C-V2X 解决方案已经在无锡、上海、深圳、雄安、海南、襄阳、柳州等各个试验区进行测试，并与国内外十多家汽车厂商成功完成城市开放道路测试，同时与一汽，东风，长安等汽车制造商签订合作协议。

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