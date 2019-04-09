



近日，索尼宣布其将推出的 A9G 系列 4K OLED 电视、Z9G 系列 8K LED 电视和 X950G 系列 4K LED 电视将在 2019 年夏天支持 AirPlay 2 和 HomeKit。



这些电视机将分阶段发售，4 月底开始发售 X950G 系列，随后在 5 月和 6 月推出更多型号，包括售价高达 7 万美元的 98 英寸 8K 电视机。AirPlay 2 和 HomeKit 则会跟在硬件发售后的软件更新中推出。



苹果还把索尼新款 X850G 系列 4K 电视列入了支持 AirPlay 2 的名单，但暂时还没有获得具体时间表。



AirPlay 2 的支持将允许用户从 iPhone、iPad 和 Mac 更直接地将视频、音乐、照片传输到兼容的索尼智能电视，并配有锁屏控制。HomeKit 的支持将使用户能够轻松地使用 Siri 语音命令或 iPhone、iPad 和 Mac 上的 Home 应用程序控制电视。



三星、LG 和 Vizio 今年也将推出支持 AirPlay 2 的智能电视。





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