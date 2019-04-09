继宣布推迟中国（上海、香港）首发活动后，三星今天再次宣布推迟原定于 4 月 26 日开始的全球发售活动，将在未来几周内公布具体发售日期。





▲ 三星 Galaxy Fold 在评测阶段出现坏屏问题



三星原计划通过提前一周向部分媒体寄送样机进行评测的方式为 Galaxy Fold 本周发售造势，但这些样机却被曝出存在严重的屏幕质量问题。随后三星第一时间做出反应并表示将会彻底调查该问题，但不会影响正式发售的时间。



三星在今天的声明中提到，「尽管很多评测人士与我们分享了他们所看到的（该设备）的巨大潜力，但还有一些评测让我们看到该设备还是需要进一步改进才能确保最佳的用户体验。为了全面评估这些反馈并进行进一步的内部测试，我们决定推迟发售 Galaxy Fold，我们计划在未来几周内公布具体的发售日期。」



三星的这一决定是可以理解的，推迟数周发售 Galaxy Fold 或许无法让三星成为全球首个发售可折叠屏幕智能手机的公司（华为 Mate X 将于 6 月上市），但可以最大程度的避免普通用户拿到存在缺陷的产品，而后者才是该公司最应该重视的问题。相信三星也不希望 2016 年的 Note 7 因电池起火问题导致全面停产召回事件重演，因为一旦出现任何差池损失的不只是数十亿美元这样简单，希望三星能够更好地履行在 Note 7 起火原因记者会上许下的承诺。



华为和小米在三星之后也都分别发布和展示了各自的折叠屏智能手机，相信三星 Galaxy Fold 出现的问题以及今天发布的声明多少也会给他们一些提示吧。





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