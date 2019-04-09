上周科技圈传出国内大热 App 抖音在印度惨遭苹果、谷歌下架的消息。今天有新消息传来，抖音在印度遭封杀已经给其母公司字节跳动造成严重经济损失，后者已经开始考虑采取裁员措施止损。









▲ 抖音 App 国际版名称为 TikTok

据路透新德里报道，从获取的庭审文件中了解到，北京字节跳动科技有限公司表示，「印度禁止下载中国视频 App 抖音导致其每天的『财务损失』高达 50 万美元，也使得逾 250 个工作岗位有被裁风险。」报道援引应用分析机构 Sensor Tower 的数据称，抖音在印度的下载量已经超过 3 亿。而且发展势头十分迅猛，有数据显示仅今年一季度该国增加的抖音用户数量就达到了 8860 万。不过好景不长，本月初印度马德拉斯高等法院发布禁令，禁止民众下载 TikTok（抖音国际版名称），理由是该应用鼓励传播不健康内容。随后印度电子信息技术部于上周强制要求苹果和谷歌将 TikTok 从设在该地区的 App Store 和 Play Store 中移除。作为回应，字节跳动表示，「我们一直在加紧努力来剔除令人反感的内容。到目前为止，我们已经删除了超过 600 万条违反我们使用条款和社区准则的视频，并且对我们在印度的用户所生成的内容进行了详尽的审核。我们致力于不断增强现有措施，并引入额外的技术和审核流程，以此作为我们对印度用户的持续承诺的一部分。」字节跳动向法院请求解除禁令，理由是抖音的下架将会给该公司造成严重损失，但最终还是被法院拒绝。在今年 2 月末，抖音由于被指控违反儿童隐私法，被美国联邦贸易委员会 （Federal Trade Commission）处罚 570 万美元。

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