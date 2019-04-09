4 月 23 日下午，联想召开 2019 春季新品发布会。在本次发布会上，联想推出了一款全新的旗舰智能手机：联想 Z6 Pro。这是一款拥有今年旗舰硬件配置的产品，包括骁龙 855 处理器和 4800 万像素摄像头等，售价从 2899 元起步，在同级别旗舰中具有非常高的性价比。

本次联想新机发布会由联想集团副总裁手机业务负责人常程负责演讲，他表示 Z6 Pro 是 2019 年联想带来的第一款手机，是一款“硬核”旗舰，不仅颜值“硬”，性能“硬”，而且体验“硬”。

首先在颜值“硬”方面，联想 Z6 Pro 也与今年大多数旗舰一样，采用了水滴屏幕设计，配以正反面双玻璃和金属中框，设计的重点还是在于机身背部。根据常程介绍，Z6 Pro 经过 17 层 3D 流光渐彩镀膜，才凝聚了背后一束独特的光。与此同时，背部覆盖有 3D 四曲面康宁玻璃，更贴合手掌。常程称，Z6 Pro 是联想历史上颜值最高、手感最好的手机。

联想 Z6 Pro 机身正面采用的是一块来自三星的 AMOLED 屏幕，6.39 英寸大小，分辨率为 2340×1080 像素，支持 HDR10 显示，并且提供全程 DC 调光，符合德国莱茵护眼认证，可过滤 33% 蓝光。与此同时，联想 Z6 Pro 的屏幕还集成了第六代光学指纹技术，相比上一代指纹录入特征点提升 73%，可提供 0.13 秒疾速解锁。

接着在性能“硬”方面，联想 Z6 Pro 搭载了今年旗舰手机主流的骁龙 855 芯片。联想表示，这是联想第二款高通骁龙 855 机型，而联想则是业界首个在 4 月内就拥有两款骁龙 855 手机的品牌。

为了保证性能的发挥，联想 Z6 Pro 内部提供了自主的 Coldfront 液冷散热系统，该系统内含 5mm 加强铜管，联想称这是 PC 级的液冷散热，可提供 23831mm² 散热面积，散热效率提升 32%。软件上则提供有 Game Turbo 游戏加速引擎，联想称他们与腾讯合作优化了游戏的流畅度，玩游戏 GPU 不降速。

拍照方面，联想 Z6 Pro 背部配备了一套四摄模组，由 4800 万像素主摄像头（f/1.8 大光圈）+ 1600 万像素 125°超广角摄像头（f/2.2光圈）+ 800 万像素长焦摄像头（f/2.4光圈）+ 200 万像素超级视频摄像头（f/1.8光圈，2.9um，OIS）组成。前置摄像头为 3200 万像素传感器（f/2.0 光圈镜头）。

联想表示，联想 Z6 Pro 后置摄像头由康宁大猩猩玻璃保护，不会进灰，提供 PDAF+ToF 双重对焦和八向 OIS 光学防抖，软件上提供有“超级夜景（2.9μm超大像素面积）+ 超级微距（2.39cm 微距）+ 超级广角（125°广角）+超级美体（拉长腿不变形）+前后双景视频（前后同时记录）”等多种功能，还提供专业的 RAW 格式，能让色彩信息提升 250%。

其他方面，联想 Z6 Pro 标配了一块 4000mAh 的大容量电池，包装内附 27W 安全快充头，声称充电 15 分钟可吃鸡 2 小时。Z6 Pro 还提供有定位更快更准的 L1+L5 双频四模 GPS，支持杜比全景声的超线性四维调音系统，机身上设有 USB Type-C 接口的同时还保留了 3.5mm 耳机孔。

最后是售价和上市日期方面，联想 Z6 Pro 的 6GB+128GB 版本售价 2899 元，8GB+128GB 售价 2999 元，8GB+256GB 售价 3799 元，12GB+512GB 售价 4999 元，提供有红黑与青蓝两种配色，将于 4 月 29 日上午 10 点正式开售。



















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