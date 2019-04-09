4 月 23 日晚，魅族科技在珠海召开新品手机发布会，正式发布了魅族 16s 旗舰手机。这款手机是魅族 16th 的升级版，各方面配置都已经升级到了今年旗舰手机的级别，包括搭载高通骁龙 855 芯片，配备 4800 万像素摄像头，提供最新一代光学屏幕指纹等，官方报价从 3198 元起。

首先在设计方面，魅族称这是魅族创始人黄章潜心十年磨砺之作，作为一家沉迷于细节的公司，魅族 16s 的真正做到了优秀手感的极致，无限贴合掌心，堪称手感之王。如何实现最佳手感呢？魅族称主要还是在于 16s 背部提供了 0.5° 弧线偏移设计，而且每一处细节都控制在 0.15mm 以内的公差。

魅族 16s 的机身厚度为 7.6mm，重为 165g。机身正面没有追求今年主流旗舰的“水滴屏”设计，而是传统的等边对称设计，但也是无刘海全面屏。魅族表示，得益于更为先进的 COF 封装工艺，辅以超大 R 角的加入，他们将魅族 16s 的下巴控制到了 4.2mm，因此机子虽然是无刘海全面屏，但屏占比依然高达 91.53%。

机子正面是一块来自三星的 6.2 英寸 Super AMOLED 屏幕，屏幕比例为 18.6:9，分辨率为 2232 x 1080 像素，像素密度达到 403ppi，提供 100000:1 对比度。魅族表示，得益于魅族与三星的深度合作，色彩偏移指数做到了 1.5，而且还提供了符合德国 VDE 蓝光护眼认证的硬件级蓝光过滤技术和 DC 调光，能够有效减少频闪，让屏幕更加护眼。

魅族 16s 还是魅族首款光学屏下指纹识别手机，其指纹识别模块采用最新光学屏下指纹技术（第六代），因此识别速度提升 100%，湿手解锁成功率提升 30%，在这其中魅族还引入了自家的 Super mTouch 体验。

魅族 16s 在颜色上提供有碳纤黑、珍珠白和幻影蓝。其中碳纤黑背部是碳纤维纹理的凯夫拉材质，珍珠白运用到了多重曝光和等离子抛光技术，而幻影蓝则拥有 8 层渐变色纳米光学镀膜，双色 45°倾斜渐变元素。

摄像头方面，魅族 16s 前置摄像头延续了前代旗舰 16th 的全球最小 2000 万像素摄像头模组，不过魅族表示已经再次升级，整个模组又缩小了 20%，而且这是全新感光芯片三星 3T2，搭配 f/2.2 广角镜头，并在软件上增加了前置 HDR+ 功能，声称逆光、暗光自拍都足够清晰。前置摄像头也支持 AI 美颜和人脸解锁功能。

魅族 16s 背部采用的是双摄配置，具体就是 4800 万像素（索尼IMX586，f/1.7广角镜头）+ 2000 万像素（索尼 IMX350，f/2.6 长焦镜头）的组合。关于索尼这枚 4800 万像素摄像头就不多介绍了，该传感器支持 Quad Bayer 技术，能将每 4 个像素点合成为 1 个 1.6μm 超大像素，增加暗光成像明暗宽容度，魅族还为这一主摄像头提供了 OIS 四轴光学防抖技术，而软件上增加超级夜景模式。

性能方面，魅族 16s 搭载了今年安卓旗舰都会采用的高通骁龙 855 芯片，这是一枚 7mm 制程三丛集设计的芯片，CPU 为最新的 Kryo 485 内核，同时还集成有 Adreno 640 GPU 和 Hexagon 690 DSP 等单元。魅族表示，16s 将会标配 2133Mhz 最高性能版的 LPDDR4X 内存，以及 UFS 2.1 闪存。

关于性能优化方面，魅族主要提供了 OneMind 3.0 智慧引擎，从底层优化、加速手机系统体验，针对游戏还开发了 Hyper Gaming 智能图形调度技术，能够保证主流游戏体验流畅不卡顿。

另外，魅族 16s 标配了 3600mAh 的大电池，关于如何在 7.6mm 厚度的机子中塞进那么大的一块电池，魅族做了不少设计上的介绍。魅族表示，由于 16s 的主板使用了 POP 双层堆叠封装工艺，减少占用空间优化散热，还引入双层 SIM 卡托结构，在与前代产品尺寸相近的机身，依然能塞进 3600 mAh 容量的电池。

其他方面，魅族 16s 提供有第二代超线性扬声器，响应速度提升 1.5 倍且支持游戏 4D 触感的 mEngine 横向线性马达，双频 GPS，以及全功能的 NFC 近场通信技术模块。魅族称，16s 的 NFC 支持 MEIZU PAY，支持 210 城市交通卡和银联支付，支持门禁卡写入等等。

最后是售价和上市日期，魅族 16s 的 6GB+128G 版售价 3198 元，8GB+128G 版售价 3498 元，8GB+256G 版售价 3998 元，当前已经正式开启新品预售，将于 4 月 28 日 0 点正式上市开售。

另外，魅族本次还发布了不少配件产品，例如售价 499 元内置 AMS 智能降噪芯片支持Apt-X 格式的无线耳机魅族 EP63NC，售价 169 元内置 Cirrus Logic CS43131 高性能 DAC 解码芯片的魅族 HiFi 解码耳放，售价 399 元支持蓝牙 5.0 搭配充电盒可续航 24 小时的真无线蓝牙耳机魅族 POP2。















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