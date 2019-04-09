



三星在今天早些时候发布了推迟 Galaxy Fold 全球发售活动的声明，目前有消息称该公司已经开始收回科技媒体和自媒体手中的评测样机。



来自路透社的报道称，「据知情人士本周二透露，三星电子目前正在收回寄送给评测人士的 Galaxy Fold 评测样机，因为该公司对因推迟首款可折叠屏幕智能手机发售活动所导致的名誉受损感到十分痛心。」



三星在上周本欲借媒体评测为 Galaxy Fold 的 4 月 26 日发售活动造势，不料评测样机在使用一天之后就出现了坏屏问题，而且还不是个例。三星第一时间回应称坏屏或因评测人士擅自移除主屏幕保护膜所致，但未对同样的问题也出现在未撕膜的评测样机上进行回应，只表示将会深入调查此事。事发数日后三星终于在昨天宣布推迟 Galaxy Fold 的全球发售活动并将彻查问题来源，还表示将会增强该设备的屏幕防护手段并让用户清楚了解到保护膜不可移除一事。





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