



两周前，彭博社的一篇关于亚马逊使用数千名员工访问 Echo 用户语音请求的报道引发不少业内关注，因为涉及科技企业是否轻视用户隐私的问题。今天彭博社带来后续报道，披露该公司员工对用户隐私数据的访问权限可能不止「听上去」这么简单。



之前的报道披露，为了帮助改进 Alexa 语音助手的功能性，亚马逊让员工听 Echo 用户的录音，其中有一些会涉及个人隐私，员工甚至会在内部聊天系统分享一些私密的录音来减压。但现在看来，Echo 用户现在要担心的可能远远不止这些。



根据最新的报道（内幕来自于 5 位匿名亚马逊员工），Alexa 数据服务小组员工还可以访问用户位置信息数据，也就是经纬度坐标。有了这些坐标，通过第三方地图应用可以很轻松地定位到具体位置。虽然没有迹象表明亚马逊员工曾试图追踪过某个个人用户，但这也表明亚马逊批准了一些不必要的数据收集行为并向员工开放了该数据的访问权限。



知情员工向彭博社现场演示了如何通过将用户的坐标（在亚马逊服务器上以经纬度信息存储）输入谷歌地图进行定位，一分钟之内就可以将录音片段与用户位置联系起来。据该员工透露，到目前为止，Alexa 数据服务小组的绝大多数员工都可以访问这套系统。



而亚马逊在两周前对上一篇报道的回应中并不是这么说的，当时亚马逊表示「员工不能直接访问可以识别个人或者账户的信息。所有信息都经过高度加密处理过的」。而亚马逊又在最新的声明改口称访问内部工具是受到高度控制的，只授予有限数量的员工来使用这些工具训练和改进 Alexa 的服务，所处理的也是极少量的用户交互样本。



如果你是一名对此有所顾虑的 Alexa/Echo 用户，请确保开启所有有关隐私的功能，并且取消让亚马逊保存 Echo 的录音的勾选。

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