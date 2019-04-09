据彭博社报道，三星日前表示，计划在 2030 年之前投资总计 133 万亿韩元（约 1,160 亿美元）用于芯片研发，实现赶超英特尔、高通和台积电的目标。三星在声明中表示，该投资计划预计将帮助公司实现其目标，即到 2030 年成为世界领先的记忆体芯片和逻辑芯片领域主导企业。三星目前是包括从服务器到智能手机中使用的记忆体芯片领域的主导者，现在该公司打算用十年时间在逻辑芯片领域中获得同样的地位，可谓雄心勃勃。三星还表示，这期间将会创造 15,000 个生产和研发岗位工作机会。三星的半导体业务主要以记忆体芯片为主，虽然该公司也为其 Galaxy 系列智能手机研发和制造 Exynos 芯片，但逻辑芯片领域则几乎是英特尔和高通的天下。比如英特尔控制着 PC 和服务器用芯片，高通则是蜂窝基频芯片和移动端芯片的领头羊。值得一提的是，三星还曾经为最初的几代 iPhone 和 iPod Touch 独家供应芯片（即 Exynos 芯片的前身），不过后来苹果从 iPhone 4 开始改用自研芯片并交由台积电生产，一直到现在的 iPhone XS/XR 系列的 A12 仿生芯片仍是如此。三星一直觊觎苹果芯片订单，无奈在技术方面还是落后于台积电，比如制程方面多年来一直被台积电压制。

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