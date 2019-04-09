



知名科技产品拆解网站 iFixit 今天发表声明，应三星要求，已撤下之前所发布的 Galaxy Fold 拆解报告。



iFixit 指出，用于拆解的 Galaxy Fold 来自于一个合作伙伴，三星通过该合作伙伴向该网站提出撤下报告的要求。出于对合作伙伴的尊重，iFixit 决定暂时撤下报告，直到零售版本的 Galaxy Fold 手机上市为止。



在三星宣布 Galaxy Fold 因坏屏事件推迟原定发售计划后不久，iFixit 便及时发布了一期该设备的完整拆解报告并试图找出导致坏屏的原因。按惯例该网站的拆解对象基本都是已经正常发售的产品，而为像 Galaxy Fold 这样只进行了初期评测却未正式发售的产品推出拆解报告确实少见。





▲ 正面底部存在 7 毫米的缝隙



iFixit 在报告中指出，Galaxy Fold 存在一些设计缺陷，尤其是主屏幕中间靠近下部边框处存在一个长达 7 毫米的缝隙，容易导致碎屑一类的物质进入机体导致屏幕受损。另外折叠后的铰链背部两侧也有缝隙，容易进入灰尘等杂质。





▲ 折叠后铰链两侧也存在缝隙，有进灰的可能



三星已经收回所有用于评测的 Galaxy Fold 样机并表示将会彻底调查问题所在，将在两周内给出调整后的发售日期。



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