4 月 26 日，腾讯与任天堂官方发表联合公告，宣布两家达成合作，在中国代理发售任天堂 Switch（Nintendo Switch）主机，发售日期及具体定价详情将于稍后公布。此前在 4 月 18 日，广东省文化和旅游厅发布的《2019年第一季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录》就曾曝光国行 Switch 的存在以及腾讯代理的消息，不过今天才算正式官宣。等待多年，如今 Switch 国行终于即将到来，肯定会令许多玩家激动万分，值得一提的是这并非腾讯首次与 Switch 互动，腾讯的当家手游《王者荣耀》国际版于 2019 年 9 月份登陆了 Switch 平台，而且这款游戏在海外人气异常的高。

Switch 是任天堂于 2017 年 3 月发布的旗舰产品，采用家用机掌机一体化设计。目前公开的 NS 游戏中，已超过 160 款游戏宣布支持中文。任天堂Switch 也在 2019 年 1 月 29 日起支持包括简体中文与繁体中文在内的中文系统语言。国行版消息一出也引发了众多玩家的讨论，很多玩家担忧国行版 Switch 是否锁区，并且关注主机和游戏的价格。目前网上传闻，据说国行 Switch 主机定价在 2150~2200 左右，游戏定价统一在 300 元以下，会在淘宝和京东上线官方旗舰店。国服会员 20 元/月。目前在审批路上的游戏（都是任天堂第一方）有《塞尔达传说：荒野之息》，《超级马里奥：奥德赛》，《马里奥赛车8》，《新马里奥兄弟U》，《异度之刃2》，《喷射战士2》。其中《马里奥兄弟》、《塞尔达传说：荒野之息》已过审，有望首发。小道消息称不知道国行机是否可读取全区游戏，不过就算没有，应该也会有类似 PS4 和 XBox 那样的技术后门，不锁区的可能性较大。当然，以上信息都只是网传，相信官方很快就会给出具体的发售日跟价格，毕竟马上到来的五月和暑期都是不错的新品发售节点，大家只要准备好刷卡剁手就行。

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