



近日闹得沸沸扬扬的抖音被苹果和谷歌在印度封杀事件又有了新的进展，法院在听过字节跳动（抖音母公司）的申辩后决定解除禁令，允许该应用重新上架该地区的 App Store 和 Google Play 应用商店。



本月早些时候，印度南部泰米尔纳德邦马德拉斯高等法院命令联邦政府禁止民众下载抖音 App，宣称该应用鼓励不健康内容并可能导致未成年人受到非法伤害。随后苹果和谷歌在该国电子信息技术部的要求下分别于上周将各自应用商店中的抖音 App 移除。



但该法院在本周三听过字节跳动的申辩后，决定推翻 4 月 3 日下达的禁令。而此前提起公诉的个人用户也没有计划再对该法院的新决定提起上诉。



据一位印度政府高级官员透露，一旦政府收到法院的命令，电子信息技术部将会要求苹果和谷歌重新上架抖音应用。



一位抖音发言人表示，「我们很高兴有机会继续为印度用户提供更好的服务。」



抖音在印度也是一款很受欢迎的应用，根据 Sensor Tower 的数据可知，在下架之前其印度用户已经接近 3 亿，全球范围内更是超过 10 亿次下载。抖音在印度下架后，字节跳动表示这将为该公司造成每天 50 万美元的损失，甚至有可能会影响 250 个就业岗位。





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