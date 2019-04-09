



为迎接下一代移动网络到来，各国的 5G 发展、建设都在火热进行中，不过现在虽然处于 5G 最初期的建设阶段，已经有运营商开始谈论 5G 网络资费的问题了。此前有报道称称韩国 5G 资费非常昂贵，而根据 The Verge 的报道称，美国运营商 AT&T CEO Randall Stephenson 在电话会议中称，未来 5G 网络资费可能会根据不同的速率等级定价，而不是统一为最快的网络速度。



到目前为止，美国几大运营商中，AT&T 还没有宣布 5G 移动计划的定价。Verizon 在芝加哥和明尼阿波利斯推出了 5G 服务，与 LTE 无限套餐相比价格贵了 10 美元。T-Mobile 则承诺在不涨价的情况下向客户提供 5G 服务，但其推出新手机网络的标准速度不及 AT&T 和 Verizon。



不过话说回来，目前还没有真正的主流智能手机可以使用 5G。外媒认为，既然苹果和高通已经解决了分歧，2020 年的 iPhone 系列将获得 5G 支持，并很可能与美国主要运营商覆盖全国的 5G 网络相匹配。



各个在建 5G 网络的运营商基本都处于初期建设中，而资费定价方面大多都没有明确的说法，现在讨论 5G 网络资费问题还为时尚早，待到 5G 网络建设初步形成之时，讨论定价可能更合适一些。





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