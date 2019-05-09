  • 2019-05

    11

    12:36

    除了Galaxy Fold 三星又推迟发售一款产品
    手机 作者：1am 来源：威锋网
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    三星最近在新品发售问题上不断陷入麻烦，先是闹得沸沸扬扬的 Galaxy Fold 因坏屏推后发售（何时或者是否发售本周确定），现在该公司首款智能扬声器 Galaxy Home 也错过了原定发售时间窗口，很可能会再推迟两个月。



    三星首款搭载自家语音助手 Bixby 的智能扬声器产品 Galaxy Home 是在去年 8 月随 Note 9 一同发布的，该公司希望借此能够在竞争激烈的智能扬声器市场占有一席之地。随后三星在今年 2 月的 Galaxy Fold 发布活动中宣布将在 4 月发售 Galaxy Home，现在 5 月已快过半却仍未见该公司有任何动作，也没有给出推迟的具体原因。

    在媒体的询问下，三星代表给出官方回应，称该公司计划在 2019 年上半年发售 Galaxy Home，至于原因未与说明。

    目前智能扬声器市场竞争激烈，包括亚马逊、谷歌和苹果在内的各科技巨头均有对应产品，也都有各自品牌的智能语音助手加持。作为后来者，苹果的 HomePod 在智能扬声器市场的处境并不理想。由于产品单一再加上售价高昂，其市场份额一直无法与亚马逊、谷歌的产品相比。作为对策，苹果不得不「罕见」调低 HomePod 的售价，希望能够提振销量。由于苹果不会公布具体产品的单位销量，所以降价的具体效果如何也就无法考证。三星欲凭借 Galaxy Home 为 Bixby 语音助手扩大市场影响的初衷虽好，但现在把按时发售的事情先解决好才是最重要的事情。

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