微软研究人员专注于潜在的 AR 和 VR 应用程序，今天它宣布推出了一款名为 TORC（Touch hard Controller）的小型实体设备，它可以创造性地使用触觉反馈，从而模拟触摸感觉，从骰子的摇晃到纸张的粗糙你都可以感触到。与复杂而昂贵的 VR 触摸手套不同，微软表示，这款手掌大小的手套没有可见的移动部件，而是使用内部触摸和力传感器来检测移动拇指的位置，此外，它还配备了两个执行器，可以在另外两个紧握的手指上发出隆隆声来模拟纹理。当拇指移动旋转或按压物体时，用户会感受到运动和阻力的反馈，感受到传达的纹理和深度。该项目最初是为了模拟在 VR 中挤压橡胶压力球的感觉，这是目前消费级控制器无法实现的。虽然研究人员表示当你挤压 TORC 时你的手指不会移动，但是你将能够看到虚拟球在屏幕上挤压并感觉到它在手中，同样对于其他物体也是一样感受到。

微软预计 TORC 未来将被整合到 VR 和 AR 控制器中。包括 Xbox One 和 Windows 混合现实风格的控制器，这些控制器具有专用于该功能的区域以及可以通过内部执行器在尖端附近挤压的触控笔。微软的研究团队将于本周末在苏格兰格拉斯哥举行的 CHI 2019 会议上展示 TORC。正如这些研究项目的典型情况一样，该技术的消费者版本没有固定的发布日期，但我们希望它很快就能在实际的 VR 和 AR 控制器中出现。

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