美国消费技术协会于上周公布了首批在 2019 亚洲消费电子展上发表主题演讲的行业领袖，他们分别是华为消费者业务 CEO 余承东先生以及现代汽车集团副社长兼开放创新战略事业部长尹京林先生（Kyounglim Yun)。第五届亚洲消费电子展将于 2019 年 6 月 11 日至 13 日在中国上海新国际博览中心举办。余承东先生的主题演讲将在 6 月 11 日（星期二）上午 9:30 进行。届时他将着重介绍华为的人工智能技术以及未来发展战略。余承东先生目前担任华为技术有限公司常务董事和华为消费者业务 CEO，主要负责公司的全球通信设备业务战略。尹京林先生将于 6 月 11 日（星期二）下午 1:30 发表主题演讲，带来现代汽车对汽车技术未来发展的展望。作为现代汽车集团副社长兼开放创新战略事业部部长，尹京林先生主要负责监管企业为新业务开发新技术的实现而制定全球战略，包括与创新初创企业的合作，以及现代汽车出行（Mobility）战略三大方向：环保出行（Clean Mobility）、互联出行（Connected Mobility） 和自由出行（Freedom in Mobility）。2019 亚洲消费电子展的所有主题演讲都将在嘉里大酒店上海大宴会厅 2-3 举行。更多主题演讲嘉宾将在未来几周内陆续公布，敬请期待！“我们诚挚欢迎余承东先生和尹京林先生莅临亚洲消费电子展并发表主题演讲，向我们描述未来科技创新的前景”，美国消费技术协会国际消费电子展事务执行副总裁凯伦·查布卡女士(Karen Chupka) 表示说，“华为和现代汽车集团都是全球极具影响力的品牌，它们不断重新定义整个行业，引领源自亚洲的技术创新，并以这些科技创新联接全球消费者，增加消费者之间的互动以及为消费者提供更多的娱乐内容。”作为亚洲消费科技行业盛会，第五届亚洲消费电子展将重点展示人工智能、5G、汽车技术和来自全球初创企业的最新创新技术和产品。本届展会将迎来涵盖整个科技生态系统的 550 多家参展企业，其中包括逾 125 家初创企业。如需了解更多信息或注册参展，请访问亚洲消费电子展官方网站 CESAsia.com。

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