



5 月 14 日，Epic Games 旗下数字商城 Epic Games Store 解锁中国区，国内玩家现在可以直连商城进行登陆、注册、购买、下载以及游玩游戏了。



Epic 商城目前部分游戏对国区有单独定价，例如《无主之地 3》游戏原价为 59.99 美元（约 413 元人民币），而使用中国区账号购买则仅需 29.99 美元（约 206 元人民币）。





在购买页面下玩家还可以使用支付宝与微信进行付款，这一点算是彻底对国区开放的证明。此外，Epic 商店每两周就会免费送一款游戏，国区商店也同样可以喜加一。目前免费送出的是《粘粘世界》，大家可以愉快地下载起来了。

之前玩过国服《堡垒之夜》的玩家可以使用原账号登录。不过需要注意的是，现在注册账号要经过谷歌人机验证，如果有 Xbox 或 PS 账号关联则无需这一步。Epic 商城目前主要拥有不少独占游戏，他们家开发的游戏 PC 版一般也都是 Epic 商城独占，比如《堡垒之夜》。之前的 Epic 商城因为独占了不少游戏（如《超凡双生》、《底特律：变人》）又对中国地区锁区，从而引发国内玩家的严重不满，其大股东腾讯更因此而惨遭网友怒喷。现在国区解锁对玩家来说无疑是个好消息，此前对 Epic 商城独占 + 锁区的抨击、猜疑自然也随着国区解锁和优惠价的存在而逐渐消散了。不管怎么说，玩家们更在乎的是能买到想玩的好游戏。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。