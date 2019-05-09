三星那边折叠屏手机 Galaxy Fold 已因屏幕问题推迟发售（具体时间未定），但这丝毫不影响科技公司继续推出支持可折叠屏幕的新产品。联想在今天举行的 Accelerate 大会上公开展示了全球首款可折叠屏幕电脑，可提供多种工作模式。







联想展示的一款原型机，目前还没有命名，但将来会成为该公司 ThinkPad X1 高端系列的一员。该设备是标准 Wintel 电脑，配置 13 英寸 2K OLED 可折叠屏幕（与 LG 显示器合作开发），屏幕比例为 4:3，可支持手写笔操作。



该电脑可按不同需求提供三种工作模式：完全展开后的平板模式可以用来消费数字内容，带来平板电脑使用体验；折叠后的书本模式可提供类似实体书的阅读体验；折叠后的生产力模式可提供类似笔记本电脑的办公体验，系统会提供虚拟数字键盘。



整机重量不超过 1 公斤，电池续航方面据称可以满足一天的正常使用。



联想高管在发布活动上介绍说，「在这里，我们正式推出全球首款可折叠屏幕 PC。专为那些需要最好工具的高移动性专业人士打造。该产品将会加入 ThinkPad X1 高端产品系列，我们承诺其前所未有的便携性不会影响生产力和可靠性。这不是手机、平板的混合体，这是一款拥有可折叠屏幕的全功能笔记本电脑。这部十分节省空间的 ThinkPad 会将笔记本电脑的生产力与智能手机的便携性完美结合，为您的生活带来前所未有的体验。」



联想表示计划于 2020 年将其推向市场，届时会公布更多细节，比如售价、技术参数等。







今年是可折叠屏幕智能设备爆发的一年，一众科技公司都在抢着发布可折叠屏幕智能设备。前有三星、华为、小米的可折叠屏幕智能手机，后又轮到联想的可折叠屏幕电脑。目的无非是希望能够在日趋饱和的全球智能手机市场以及不断萎缩的全球 PC 市场里率先通过新品开辟新的领地，实现新的营收增长点。



但可折叠屏幕设备属于新兴领域，其硬件、软件技术仍处于初级阶段，稍不留神就容易「翻车」。



三星 Galaxy Fold 就是最好的例子，为求全球第一的名号而仓促推出新品，结果因坏屏事件导致现在仍无法给出产品的具体发售日期（已经连续两次失约，首先是邮件承诺事件发生两周内公布，没有兑现；然后是上周该公司移动业务主管高东真承诺周内确定，没有兑现。现在距离坏屏时间发生已经过去 21 天）。不知看到三星 Galaxy Fold 现状的华为会有何想法，该公司已表示会提前在 6 月发售同为可折叠屏幕智能手机的 Mate X。所以「天下第一折屏机」的称号最终花落谁家现在还真不好说。



把可折叠屏幕、铰链等硬件问题搞定也只是成功了一半。除了硬件，实现操作系统及应用的支持也同样重要。缺少稳定的操作系统和完善的软件生态的支持也会让产品体验大打折扣。



还有就是售价问题，三星的 Galaxy Fold 和华为的 Mate X 是率先给出价签的两款折叠屏手机，售价全部过万。前者 1.3 万，后者 1.7 万。基本可以认为这根本不是普通用户所能承受的，所以最终能够形成多大的用户规模只能等待市场的检验了。



折叠屏智能手机面临的问题，同样也适用于折叠屏电脑。希望联想一年后能够给出完美的答案。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。