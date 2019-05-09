经广东省高级人民法院诉讼调解，华为技术有限公司、三星(中国)投资有限公司在涉及标准必要专利的侵权纠纷系列案件中，最终达成了全球和解。多年来，三星与华为一直陷入专利之争。2016 华为为保护专利对三星提出诉讼，同年，三星对华为进行反击，于是两家的专利侵权法律战打响。今年 2 月份，双方决定在美国结束诉讼，似乎也决定将在中国达成和解。据报道，经广东省高级人民法院的多次调解，双方已就一系列涉及标准必要专利的侵权纠纷达成全球和解。和解协议的细节尚未公布，但两家公司已同意在全球范围内建立一个交叉授权标准专利的框架。据了解，就全球范围内的标准必要专利交叉许可问题，双方已达成框架性的《专利许可协议》，同时相关诉讼也得到一揽子解决，开始陆续撤诉。从 2011 年开始，华为、三星就专利交叉许可问题多次进行谈判，但一直没有实质性进展。而和解协议的达成，标志着这场旷日持久的专利纠纷案落下帷幕。在通信行业中，专利诉讼的相关案例比比皆是，但结果往往是两败俱伤。双方不仅要支付高昂的诉讼费，还要投入大量精力。上个月，苹果与高通达成和解，撤回所有相关诉讼。而华为与高通之间的专利纠纷和解谈判也基本到最后阶段，双方即将达成最终和解。这连续的标准专利纠纷和解案似乎也标志着，随着新的通讯技术时代来临，所有有能力的厂商首先想的是如何全力应对 5G 挑战，而不愿再陷入长期的过往专利缠斗中。

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