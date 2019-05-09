

5 月 16 日下午，一加手机在北京举办发布会，推出新旗舰一加 7 Pro 和一加 7 两款手机，在今天这场发布会之前，一加手机已经在海外公布了这两款产品，所以它们从外观到配置都不是什么秘密。其中一加 7 Pro 主打 2K 分辨率 90Hz 刷新率屏幕，售价 3999 元起。一加 7 则更像前代产品中规中矩的后继者，售价 2999 元起。











发布会上一加手机还宣布了 5G 手机的新计划，该公司准备在 6 月份和三大运营商组建 5G Speed Club，类似于先行者计划，并承诺一加手机将成为中国首批商用 5G 手机品牌。



一加 7 Pro 看点



两款手机相比之下，一加 7 Pro 才是发布会的主角。和一加手机之前的产品相比，一加 7 Pro 变化很大。不仅在外观手感上不同于此前产品，硬件配置也堆到了一个新高度。



首先它采用了一块 6.67 英寸三星定制屏幕，按照一加的说法，这块屏幕是业内首款 2K 分辨率、90Hz 刷新率的 OLED 屏，并且还是曲面的。它的最高亮度可达 800 nit，PPI 则达到了 516。



这块官方起名为 Fluid AMOLED 流体屏的屏幕获得了知名屏幕测试机构 DisplayMate A+ 评级，意味着一加 7 Pro 屏幕和三星 Galaxy S10、苹果 iPhone XS Max 处于同一水准。





一加 7 Pro 采用了弹出式镜头，以此实现全面屏设计。也因为弹出式结构，一加 7 Pro 厚度达到了 8.8 毫米，重量也增加到 206 克。虽然曲面屏和高质量屏幕让人印象深刻，但是这次手机的手感同样和前几代差别很大。

一加 7 Pro 背面依然是玻璃材质，共有星雾蓝、曜岩灰和皓月金三种配色可选。这次一加在配色上比较克制，三种配色都想对简洁，其中星雾蓝和之前一加 6T 的电光紫类似，有种细腻的磨砂感。拍照方面，一加 7 Pro 配备了后置三摄，一颗 4800 万像素索尼 IMX586 传感器主摄，一颗 1600 万像素 117 度超广角，一颗 800 万像素长焦镜头，支持 OIS 光学防抖和电子防抖，可实现 3 倍光学变焦。这套组合基本上是现在旗舰机的标准配置。

前置则是一颗 1600 万像素升降镜头。官方宣称表示其设计寿命为 30 万次，并且内置了跌落收回保护机制。配置一直是一加手机的强项。一加 7 Pro 搭载高通骁龙 855 处理器，标配 UFS 3.0 闪存，读写速度是上一代的一倍。此外，该机内置 4000 毫安时容量电池，支持 30 瓦 Warp 闪充，但不支持无线充电。

一加 7 Pro 还针对游戏做了一些优化，比如电竞模式能够就能阻挡来电和通知。内置的十层液冷散热系统，包括了铜管散热、导热凝胶、10 层石墨片等多套方案可以很好地控制机身温度。一加 7 Pro 的光感屏幕指纹识别也进行了升级，官方宣称解锁速度达到 0.21 秒，并支持支付宝、微信等 App 的指纹支付。

一加 7 看点

除了一加 7 Pro，发布会还公布了一加 7。这款手机更像是一加 6T 的升级款，正面配备 6.41 英寸 1080p 分辨率水滴屏，不支持 HDR 10 和 90Hz 屏幕刷新率，屏下指纹模块得到了保留。一加 7 的电池依旧是 3700 毫安时。由于没有机械结构和大容量电池，它的整体设计、机身重量更接近此前的一加手机。

核心配置上一加 7 和一加 7 Pro 几乎一致，搭载高通骁龙 855 处理器，运存有 6GB 和 8GB 可选，机身存储同样是 128GB 和 256GB 两种规格，并且标配 UFS 3.0 闪存。拍照方面有一定程度的缩水，它采用 4800 万像素主摄 + 500 万像素景深摄像头组合。前置 1600 万像素镜头和一加 7 Pro一致。一加 7 Pro 6GB + 128GB 售价 3999 元；8GB + 256GB 版售价 4499 元，12GB + 256GB 版售价 4999 元。一加 7 8GB + 256GB 版售价 2999 元，12GB + 256GB 版售价 3499 元。

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