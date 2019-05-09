



官方消息，2019 年 5 月 16 日，索尼（Sony）和微软（Microsoft Corp.）宣布，两家公司将合作开发新产品，以提升直接面向消费者娱乐平台和人工智能解决方案的能力。



根据双方签署的谅解备忘录，两家公司将探讨在微软 Azure 上联合开发未来的云解决方案，以支持各自的游戏和内容流媒体服务。此外，这两家公司还将探索为索尼的游戏和内容流媒体服务使用当前基于微软 Azure 数据中心的解决方案。通过合作，两家公司的目标是为全球客户提供更好的娱乐体验，这些努力还包括为 content creator 社区构建更好的开发平台。



作为谅解备忘录的一部分，索尼和微软还将探讨在半导体和人工智能领域的合作。对于半导体，这包括潜在的联合开发新的智能图像传感器解决方案。将索尼的尖端图像传感器与微软的 Azure AI 技术以一种跨云和 Edge 的混合方式整合在一起，以及利用索尼的半导体和微软云技术的解决方案，最终目标是为企业客户提供更强大的能力。在人工智能方面，双方将探索将微软先进的人工智能平台和工具整合到索尼的消费产品中，提供高度直观和用户友好的人工智能体验。



索尼总裁兼首席执行官吉田贤一郎（Kenichiro Yoshida）表示：“索尼是一家拥有坚实技术基础的创意娱乐公司，我们与众多内容创造者密切合作，抓住了世界各地人们的想象力。通过我们的尖端技术，我们为他们提供了将梦想和愿景变为现实的工具。PlayStation® 本身就是通过创意与技术的融合而诞生的。我们的使命是无缝地发展这个平台，继续提供最好的、最沉浸式的娱乐体验，并提供一个云环境，确保在任何时间、任何地点都能获得最好的体验。多年来，微软一直是我们的主要商业伙伴，当然，这两家公司也在一些领域展开竞争。我相信，我们共同开发未来的云解决方案，将为互动内容的发展做出巨大贡献。此外，我希望在半导体和人工智能领域，以相互补充的方式利用每家公司的前沿技术，将为社会创造新的价值。”



微软首席执行官萨提亚·纳德拉表示:“索尼一直是娱乐和科技领域的领导者，我们今天宣布合作建立在这一创新历史的基础上。我们的合作为索尼带来了 Azure 和 Azure AI 的力量，为客户提供新的游戏和娱乐体验。”两家公司将在未来合适时机发布更多具体的合作事项。





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