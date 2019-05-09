



上周，美国商务部将华为和 70 家分支机构添加到其「实体名单」中，阻止华为在没有许可证的情况下从美国企业进行采购，与此同时，美国总统特朗普签署了一项行政命令，禁止美国公司使用来自所谓「存在国家安全风险」的公司的电信设备——例如华为和中兴通讯。



华为公司迅速启用花费十余年投入研发的备用方案，从而确保了华为大部分产品的战略安全与连续供应。



大棒砸下



5 月 18 日媒体消息称，美国及其盟友与华为有业务往来的公司日前均收到一份内部邮件，邮件称华为已经被列入管制「实体名单」，相关公司必须停止与华为以及海思的业务往来。



这份邮件中提到，目前正采取多项行动阻止与华为的交易，并将立即生效，包括:



1、立即停止对华为以及海思产品发货；



2、所有已有或新的华为以及海思订单都要暂停或终止；



3、停止访问华为电子采购网站，并禁止接入。



因后续行动和计划还在讨论中，一旦总部得到更多信息，将进一步传达。据可靠消息称，高通、英特尔、格芯、ARM、泰瑞达等公司都已收到类似邮件，后续或有更多美国甚至盟国与华为有密切业务往来的公司收到这一纸禁令。



华为随机做出快速反应，发布致全球客户的一封信，信中强调虽然华为受到美国的限制，但华为已经建立了一整套严密有效的业务连续性管理体系，可以确保华为绝大部分产品在极端情况下继续服务客户。



华为称，受到美国商务部产业与安全局的管制，所有向华为出口、在出口或进行境内转让都必须受到许可，这也就意味着华为采购美国商品或者间接采购受到影响。华为表示已经就此事寻求救济和解决方案，采取一切积极措施，降低此事件的影响。





对华为的连续狙击还未完，5 月 19 日路透社报道，根据特朗普政府新授权的规定，谷歌终止了华为的 Android 许可证，迫使其转向 Android 开源项目。这意味着华为只能使用 AOSP 继续开发新的安卓系统，当然，华为手机目前对谷歌 Android 的依赖度较低，正在销售的华为产品已经大部分应用了华为自有系统，即便没有谷歌官方的支持，还可以通过 AOSP 开发安卓系统，只不过未来谷歌的服务将从华为手机中消失，将无法使用其他谷歌服务如 Gmail、Google Play、YouTube 等。分析师认为，虽然谷歌中断与华为的合作会对华为造成一些影响，不过对于中国华为手机用户影响微乎其微，至少欧洲市场可能会受到较大的影响。任正非接受日经新闻采访时表示，受美国禁令影响，华为增长预期会放缓，但影响有限，营收增长年率预计低于 20%。针对关心的芯片问题，如果美国禁令生效，华为所使用的相关芯片就无法从美国公司采购，对此任正非表示，任正非所说的「准备」，就是华为多年来一直积累的自研技术和后备实力。华为海思总裁何庭波于 5 月 17 日发出致员工的一封信，信中称：“多年前，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造「备胎」。华为的产品领域是如此广阔，所用技术与器件是如此多元，面对数以千计的科技难题，我们无数次失败过，困惑过，但是从来没有放弃过。”何庭波宣告：超级大国毫不留情地中断全球合作的技术与产业体系，在毫无依据的条件下把华为公司放入了实体名单。所有华为海思曾经打造的后备产品体系全部转正。科研人员和全体员工们的多年努力，将挽狂澜于既倒，确保公司大部分产品的战略安全，大部分产品的连续供应。

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