



来自中国日报网海外版消息，中国将成为继美国、韩国之后开启本土 5G 商用服务的国家。到今年 10 月 1 日，中国移动，中国电信和中国联通三大运营商将商业 5G 服务带到国内 40 个城市，部署 3 万至 5 万个基站，以此向共和国成立 70 周年献礼。



中兴通讯副总经理高文浩表示，国内 5G 基站由中兴通讯、华为以及爱立信提供。



目前，全球 5G 竞赛已经开始进行，我们所说的 5G 竞赛通常包含三个方面，即：「率先推出准 5G 服务」，「率先推出移动 5G 服务」和「率先推出移动消费者 5G 设备」。



如果按照这几大标准，那么 5G 竞赛已经有几个早期优胜者脱颖而出，但在全国范围内实现 5G 覆盖是一项复杂得多的任务——同时拥有巨大的后续发展推力。与美国和韩国相比，中国将拥有更为优越的全国 5G 覆盖率。中国要实现的 40 个城市 5G 网络覆盖，既有别于瑞士那样的较小国土范围的 5G 覆盖，也和 Verizon 在美国有限的城市部署不同。



到 10 月份，5G 覆盖的这 40 个城市将迎来网络服务与硬件设备的初步到位，中国企业是最早宣布和发布消费者 5G 设备的企业，因此不缺终端设备选择。除华为和中兴之外，联想、OnePlus、Oppo 和小米等公司正在发售其首批 5G 手机，同时，韩国三星和 LG 生产的设备，美国 Netgear 和高通的技术都将在这块最有发展优势的土地上竞争。







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