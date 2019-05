“办公这样一件全球范围内有数十亿人每天都在做的事,正在被 WPS 深刻颠覆,我们在去年「未来办公」大会所畅想的众多办公场景,如今已经加速到来。”







2019 年 5 月 17 日,在金山 WPS 珠海软件园举行的以“办公•未来已来”为主题的媒体沟通会上,负责金山 WPS 产品和研发的副总裁庄湧用这样的开场白宣示:围绕办公这个赛道,金山 WPS 正在从「追随者」转向「领跑者」姿态。



这一转变发生的背后,得益于金山 WPS 正在打造的全新一代办公体验——



「任何人可以随时随地拿起自己手边最容易拿到的设备,就非常简单地开始愉悦办公,或者邀请同事一起同时在线办公,再也不必担心创作过程中出现类似文件未保存或跨端跨设备无法操作的窘迫;人们可以得到云端上海量办公素材的精准支持,AI 助手则全面帮助创作者解决众多基础性重复操作,极大提高办公和创作效率。」



——很难想象,这样听上去颇为梦幻的办公体验,实际上已经成为成千上万办公族每天的真实经历。



布局新办公四大件成果显著



2018 年 7 月,金山 WPS CEO 葛珂在「未来办公大会」上宣布,云、多屏、内容、AI正在成为未来办公的新「四大件」。此后,围绕新四大件的完全落地,金山 WPS 持续提速。



2019 年 4 月,WPS Office 2019 for Linux 版正式上线,在全面优化各项功能体验后,其不但可以深度支持所有基于 Linux 生态系统的设备平台,更广受国内外上百万技术爱好者的簇拥。金山办公 Linux 高级研发总监皮霞林表示,“我们在 Linux 系统平台的产品体验完全媲美 Windows 平台,并且借助云文档的能力,实现包括 macOS 在内的三大主流系统之间文档的深度交互与兼容。”





金山办公Linux高级研发总监皮霞林



2019 年 4 月 16 日,WPS Office for Mac 版正式登陆 Mac App Store 应用商店,上线不到一天就超过微信、QQ 等国民应用登顶 Mac App Store 免费榜单,此后便一直雄踞榜首。



“我们填补了 WPS 在苹果生态的最后一块空白,加之苹果各端自身的生态优势,以‘云、多屏、内容、AI’为标志的下一代办公体验,在整个苹果用户生态中得到了最好的体现”,金山办公 WPS Office 桌面版产品总监张宁表示,“WPS Office for Mac 版的发布既是 WPS 产品功能和体验的一座高峰,同时也是 WPS 真正实现可覆盖所有办公设备的历史性突破。”



探索中文办公的中式审美标准



在媒体沟通会上,金山办公副总裁肖玢讲述了起缘于 2018 年 7 月与故宫的合作初衷。我们都知道由于科技革命来自西方,所以办公软件的底层格式、符号、标准都是西方的。在与故宫的多次碰撞下,WPS 团队希望有一场合作,这场合作关乎于传统文化与科技的融合。



经过半年的研究,通过与故宫各种专家的交流,WPS 推出了新的专题——发现“中纹”之美。来自中华传统艺术中的纹理提炼出来变成了边框,而更多的元素包括皇帝龙袍上的万字符等等,都可以提炼出各种艺术字体和装饰。









WPS云办公正在彻底「释放人」

AI加持 未来办公真正解放人力

肖玢表示:“WPS 确实每一行代码都是研发人员自主开发的,但底层标准缺乏人文科学。我们单单靠自己的努力是不够的,所以我们联合故宫及紫禁城做文化创新和产品深度。金山希望做的是通过和故宫的合作,去探索中文办公的底层标准。为什么要探索底层标准?改变以往所有的排版、格式、符号、线条、色彩、字体全是西方标准的状态,让中文办公回归到中国文化审美。”由此,金山提出了一个全新理念:提取以故宫为代表的中华传统文化元素,通过数字化科技手段,将之融入到 WPS 全线产品底层设计中来,形成真正有文化高度、有思想性、在产品形态上区别于国内外同行的竞争壁垒。另外,肖总透露,WPS 团队正在研发中华符号库,提取传统元素成为未来办公领域的一些符号。公开数据显示,截止目前,金山 WP S的全线产品月活跃用户超过 3.1 亿,来自全世界 200 多个国家和地区的用户使用 WPS 的产品进行各类创作,每天有超过 5 亿个文件在 WPS Office 平台上被创建、编辑和分享,每月有超过 1 亿件办公素材在稻壳儿内容平台被下载和使用。在快速提升的数据背后,金山 WPS 过去两三年的实践表明,云办公正在彻底颠覆传统数字化办公模式,并成为真正赢得下一代用户的关键所在。金山WPS Office桌面版产品总监张宁“下一代办公将不再是以某台本地设备为中心的,而是以人为中心的,”张宁表示,“人们一天之中在不同的场合、地点,需要解决的办公问题和使用的办公设备,包括采取的办公模式都是不同的,这就涉及实时保存和同步、多人协作、跨端跨场景跨设备操作的衔接等等一系列问题,而云办公就是在解决所有这些问题,这也是下一代办公最主要的需求趋势,云办公将帮助人们真正实现随心办公,甚至将全面影响人们的日常生活安排。”据悉,目前金山 WPS 云文档日活跃用户量已经突破 2000 万,云文档总存储量超过 35PB。而除了面向个人用户外,金山 WPS 同时将云文档能力,开放给包括阿里钉钉和百度网盘等合作伙伴,依托云办公打造的用户生态持续扩大。值得一提的是,在云办公之外,近几年大火的 AI 概念,也正在和办公这一场景持续擦出火花,这甚至成为了金山 WPS 的秘密武器。究其原因在于,AI 技术的智能化操作能够极大代替原本在办公中依靠人力的众多繁琐操作,真正降低办公的时间成本和枯燥感。“金山 PDF 产品上线三年多就快速做到全球数一数二,很大原因即得益于我们对产品 AI 体验方面的持续投入”,金山 PDF 产品总监朱静表示,“办公属于一个适合 AI 技术应用的特别好的场景,因为人们办公的一个核心痛点就是要不断提高效率、节省时间”。据悉,除了传统 PDF 产品的各类体验外,凭借不断优化的 OCR 技术,金山 PDF 能够精准转换表格、PPT 和图片等多种格式的文档。金山PDF产品总监朱静与此同时,WPS AI 助手可以提供模拟人的智能助手服务,帮助幻灯片全面智能化升级,成为金山 WPS 旗下另一个 AI 技术的「重度应用者」。据悉,诸如幻灯片排版、模板查找、表格制作、图片添加、图标等众多原来制作幻灯片必须人力一步步操作的流程,WPS AI 助手均可以帮助用户一键自动实现,并确保效果美观准确。“我们测算了下,人们按照传统方式制作幻灯片,因为微调格式就要多花超过 40% 的时间,现在这些时间都可以节省下来,所以对于幻灯片演示,人们现在可以花更多心思专注于内容的表达而非格式处理。”金山办公极墨产品总监陈龙「云、多屏、内容、AI」更像是未来办公的「底层思维」,会横向赋能在 WPS 旗下的所有产品线上,金山办公副总裁庄湧解释道,“现在这一切变化正在发生,往长远看,我们希望 WPS 所有用户都能通过我们全新的产品和服务实现简单创作与美好生活。”

