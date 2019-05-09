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2019-05
21
11:39
据《华尔街日报》报道，苹果公司、戴尔科技集团（Dell Technologies）等企业将按照一项再融资计划，放弃所持日本芯片生产商东芝存储器（Toshiba Memory Corp.）的优先股，预计这些公司将从中获得可观的利润，出售优先股获利金额逾 40 亿美元。
东芝最初出售股权是为了防止来自西部数据（Western Digital）的收购进一步削弱其市场竞争能力。知情人士称，在市场动荡的几个月后，日本银行界提供的总规模 1.3 万亿日圆（合 118 亿美元）的融资方案将很快到位，这将给东芝存储器从这些美国公司手中购回优先股创造条件。这些美国公司都从东芝存储器购买半导体。
资本结构简化后，东芝存储器的上市之路也会变得更简单。
贝恩资本牵头的财团去年以 180 亿美元收购了全球第二大 NAND 闪存生产商东芝存储器。该财团成员包括苹果公司、韩国芯片制造商 SK 海力士（SK Hynix）、戴尔科技集团、希捷科技以及金士顿科技公司。此次东芝回购存储部门股票对于这几家公司时长仅 12 个月的投资来说，无疑是一笔可观的回报。总而言之，苹果等公司的投资帮助维持了一个更具竞争力的内存芯片环境——这最终将导致其产品所用零部件的供应链价格下降，并将在其账面上实现可观的财务利润。
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